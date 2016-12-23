‘Benim Neyim Eksik’ oyununun galası yapıldı

Tiyatrocu, yazar ve oyuncu koçu Serkan Atar’ın yönettiği ‘Benim Neyim Eksik’ adlı tiyatro oyunun galası önceki akşam Ortaköy Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Seçkin Piriler, Şebnem Schaefer, Açalya Topaloğlu gibi ünlü isimlerin de katıldığı galada Ortaköy Kültür Merkezi bünyesindeki Afife Jale Sahnesi tıka basa doldu. Oyun öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atar, “Oyunumuzun hazırlıkları aşamasında çok fazla çalıştık. Konusu, taslağı, teması, koreografisi ve müzik tarzıyla alışılmış kabaretif tiyatro anlayışından çok farklı bir oyun. Çağdaş ve özgün metin diliyle seyirciyi kolay yakaladığımızı düşünüyorum. Ters köşe kurgular ve beklenmedik olaylar ile kahkaha dolu olan metin, en klasik tabiriyle güldürürken düşündürüyor da. Kapalı gişe oynuyoruz, mutluyuz” dedi.

Bir yarışma programı ile adını duyuran oyuncu Serenay Aktaş, yaşadığı tiyatro deneyiminin kariyerindeki en önemli gelişme olduğunu söylerken; oyunculuk performansıyla da beğeni topladı. Aktaş, “Benim ilk tiyatro deneyimim… Tiyatro, dizi seti gibi değil, canlı performans bambaşka… Başarılı olmak için daha fazla çalışıyorum'' dedi.

Serkan Atar’ın yönettiği oyunda oyuncular Serenay Aktaş, Serkan Atar, Erkan Çubuk, Ebru Kaymakçı, Meral Kaplan, Osman Dursun performansları ile göz doldurdu.