Beyaz Müzayede’nin gözdesi ‘Mor Saçlı Kadın’

Beyaz Müzayede, 2017 yılını 15 Ocak’ta Orjin Sanat Merkezi’nde gerçekleştireceği 38. Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi ile açacak

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen çağdaş sanatçılarının birbirinden değerli yapıtlarının satışa sunulacağı 38. Beyaz Müzayede'de Ömer Uluç'un 1981 tarihli ‘Mor Saçlı Kadın' isimli eseri en çok ilgi çekecek yapıtların başında geliyor.

‘Fransız Ekolü' Türk Çağdaş Sanatı'nın birbirinden değerli temsilcilerinin yapıtlarının yer aldığı 38. Beyaz Çağdaş ve Modern Müzayedesi'nde bu sene Tate Modern'de sergisi açılacak olan Türk Çağdaş Sanatı'nın en önemli ve değerli kadın ressamı Fahrelnisa Zeid'in 1960'lı yıllara ait ‘Abstrait Rouge' isimli soyut yapıtı da, en çok ilgi çekecek eserler arasında yer alıyor. ‘Abstrait Rouge' 200 bin TL-300 bin TL tahmini fiyat aralığı ile satışa sunuluyor.

38. Beyaz Çağdaş ve Modern Müzayedesi'nde önemli koleksiyonlardan derlenmiş 125 sanatçının 245 sıra dışı eseri satışa sunuluyor. Beyaz Müzayede'de yer alan yapıtlar, 8-14 Ocak tarihlerinde saat 10.00-20.00 arasında Beyaz Müzayede'nin Nişantaşı'ndaki sanat mekânı ‘Beyaz Space'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Aziz Karadeniz tarafından yönetilecek 38. Beyaz Müzayede 15 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Maslak'ta Orjin Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Müzayede'de ayrıca Mübin Orhon, Nejad Melih Devrim, Selim Turan ve Hakkı Anlı'nın farklı dönemlerine ait müzelik nitelikte yapıtları satışa çıkıyor. Dünyada en çok tanınan Türk sanatçımız Fikret Mualla'nın bugüne kadar satışa sunulmuş tüm dönemlerini içeren en kapsamlı koleksiyonu da, Fikret Mualla koleksiyonerleri ile buluşuyor. Eski Hıfzı Topuz Koleksiyonu'na ait birbirinden önemli 9 Fikret Mualla yapıtı arasında, ağırlıklı olarak kağıt üzeri guaj eserler üretmiş olan sanatçının nadir rastlanan 4 adet tuval üzeri yağlı boya yapıtı yer alıyor. Bu eserler arasında ‘Kadın Portresi' ve sanatçının 1930'lu yıllara ait meşhur ‘Erkek Nü' tabloları, gerek çeşitli kitaplarda basılı olmaları, gerekse sanatçının bilinen büyük ebatlı tuval yapıtlarından olmasından dolayı müzelik eserler olarak öne çıkıyor.

BİRBİRİDNEN SEÇKİN ESERLER SERGİLENECEK

38. Beyaz Müzayede'de çağdaş ve modern sanat ustalarımızdan Burhan Doğançay, Adnan Çoker, Sabri Berkel, Ferruh Başağa, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Nuri İyem, Burhan Uygur, Cihat Burak, Ali Çelebi, Şükriye Dikmen, İhsan Cemal Karaburçak, Komet, Ergin İnan, Devrim Erbil, Güngör Taner, Mustafa Ata, Koray Ariş, Osman Dinç, Türk Çağdaş Sanatı'nın orta ve genç kuşağından Kemal Önsoy, Selma Gürbüz, Azade Köker, Ramazan Bayrakoğlu, Murat Pulat, Rüstem Kasapoğlu gibi değerli Türk sanatçıların yanı sıra, eserleri dünya müzelerinde yer alan Shirin Neshat, Jiri Dokoupil, Bjarne Melgaard, Gudmundur Erro, Peter Zimmermann, Fabian Marcaccio, Jan Voss ve Ben Willikens gibi dünya çağdaş ustalarının seçkin eserleri de sanatseverlerle buluşuyor.