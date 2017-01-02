Bir çocuğun gücünden yetişkinlerin dünyası

Sevginin gücünü anlatan 'Benim Adım Leon' kitabı 6 Ocak’ta raflarda yerini alacak. Kitapta annesi rehabilitasyon merkezine gönderilen, küçük kardeşi bir aileye evlatlık, kendisi de koruyucu anneye verilen minik Leon'un dokunaklı hikâyesi işleniyor

Sevginin gücünü anlatan 'Benim Adım Leon' kitabı 6 Ocak’ta raflarda yerini alacak. Kitapta annesi rehabilitasyon merkezine gönderilen, küçük kardeşi bir aileye evlatlık, kendisi de koruyucu anneye verilen minik Leon'un dokunaklı hikâyesi işleniyor

Kit de Waal'ın ilk romanı Benim Adım Leon; dokuz yaşındaki Leon'un sevgi, aidiyet ve kayıplar üzerine dokunaklı hikâyesini güçlü bir kurguyla anlatıyor.

Dokuz yaşındaki Leon'un hayatı hiç kolay değil. Hayatla başa çıkmaktan aciz, depresyondaki annesine bakmanın yanı sıra yeni doğan kardeşine de kol kanat germek zorunda. Her şeye razı, yeter ki hep birlikte olsunlar, hiç ayrılmasınlar. Ama bir gün korktuğu başına geliyor Leon'un. Annesi rehabilitasyon merkezine gönderilirken, küçük kardeşini de bir aile evlat ediniyor, Leon ise koruyucu anneye veriliyor. Yetişkinlerin dünyasında Leon'un karar verme hakkı yok ne yazık ki… Leon bir yandan ailesini tekrar bir araya getirme planları yaparken, bir yandan da yeni hayatına uyum sağlamaya çalışıyor. Benim Adım Leon, sevginin gücünü anlatan bir roman.