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Bisahne’de, Madox rüzgarı esecek

Yalnızlığın içinde, kendine ufak delikler açıp, oraya yerleşen beş kişinin çözmeye çalıştığı sorunların işlendiniği 'Madox ile Üç Gece', 29 Aralık'ta Bisahne'de...
10:3929 Aralık 2016
Kültür Sanat
Bisahne’de, Madox rüzgarı esecek
Yalnızlığın içinde, kendine ufak delikler açıp, oraya yerleşen beş kişinin çözmeye çalıştığı sorunların işlendiniği 'Madox ile Üç Gece', 29 Aralık'ta Bisahne'de...

Hepsinin hikayesi birbirinin aynısı. Son üç gecedir yaptıkları aynı, sonları da. Bir dedektife dönüşmenize olanak veren metin, ipuçlarını önünüze serip, sonuca varmanızı hedefliyor.

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Madox’un geçmişi yok, geleceği yok. Onun sadece bu beş kişiyle paylaştığı bir ‘şimdi’si var. Herkesin bildiği, ama kimsenin bilmek istemediği bir yüzü var. Aynı anda hem merak edilen, hem de korkulan Madox’a karşı içgüdülerinizden başka hiçbir şeyiniz yok. Ülkemizde de daha önce “Çehov Makinesi”, “Küçük Bir İs İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor”, “Savaş ve Kadın” oyunlarıyla iyice duyulur hale gelmiş olan Visniec, şimdi Marmara Drama Topluluğu oyuncularıyla yeniden sahnede…

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