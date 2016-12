Bohem şarkıların romanı: Cemiyet-i Aşk

Yazar Gül Yanık,ideal aşkı aramakta inatçı günümüz insanlarının yaşamlarını cesurca kaleme alıyor

Gül Yanık, İstanbul'dan farklı insanları cemiyet-i aşk adı altında topladığı romanda, neden diye soruyor? Neden herkes doğru kadın veya erkeği bulmakta bu kadar zorlanıyor? Seçimlerimiz neden anne ve babalarımız gibi değil? Bu kadar çabuk sıkılmamız neden?

Otuzlu yaşların henüz başında olan Vera'nın en büyük derdi, kendisi ve yaşamdaki tercihleridir. “Kaç sevgiliden sonra bu İstanbullular hiçbir ilişki yaşayamaz hale gelir?” diye sorgulayan Vera, film yönetmeni Lafin'le tanışmasıyla, hayatı iyice karışır. Lafin zor bir erkektir; canı isteyince ortaya çıkar ama çoğu zaman “ölü taklidi” yapar.

İRONİ TİPİK BİR İSTANBULLU HALİDİR

Gökdeleni bol, mahalleleri havalı, sokakları karmaşık, denizi kirlenmişliğine rağmen göz alıcı, her an her şeyin olabileceği, olabildiği bir şehirde, önemli biri olmak için yıllarca çalışan, önemsiz bir dünyada yaşadığını henüz kavrayan, genelde bir adama aşık olan, o adamdan bir türlü istediği sevgiyi alamayan kadınlardan biri Vera.

Yine aynı zaman dilimi içinde ve aynı şehirde yaşayan, yalnızlığı kendine marifet edinen, hiçbir kadının varlığıyla tatmin olmayan, bağlarını anlamsızlaştıran, hep uzaktakini isteyen, yakındakine asla kıymet göstermeyen, erkeklerden biri Lafin.