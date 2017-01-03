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Cemal Hünal’dan sahne şovu

Başarılı oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Cemal Hünal, bu kez de müzisyen kimliğiyle büyüledi
11:123 Ocak 2017
Kültür Sanat
Cemal Hünal’dan sahne şovu
Başarılı oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Cemal Hünal, bu kez de müzisyen kimliğiyle büyüledi

Issız Adam filmiyle tanınan Cemal Hünal, sinema oyunculuğu, okçuluk, tiyatro, dizi derken şimdi de müziğe merak sardı. Cemal Hünal, Electroll’ün ev sahibi olduğu gecede grubu ‘Ruşen Ali ve Deliler’ ile konuk sanatçı olarak sahneye çıktı.

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Electroll’ün ev sahibi olduğu gecede Cemal Hünal ve grubu ‘Ruşen Ali ve Deliler’ ile konuk sanatçı olarak sahneye aldı. İzleyicilere keyifli anlar yaşayan oyuncunun, sahneye alıştığı dikkatlerden kaçmadı. Şarkıcılığa ısınan Hünal, yeni sahne performanslarının gelebileceğini hatta Electroll ile tekrar aynı sahneyi paylaşma planlarının olduğunu belirtti.

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Son güncelleme: 11:4003.01.2017
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