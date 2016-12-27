CHP’li İrgil, sinemacıları savundu

Aralarında oyuncular, senaristler, yönetmenlerin bulunduğu 433 sinema emektarı hakkında başlatılan soruşturmaya, CHP Milletvekili Ceyhun İrgil tepki gösterdi

Oyuncular, senaristler, yönetmenler ve 433 sinemacı hakkında ‘Barış için Akademisyenler' inisiyatifine destek verdikleri gerekçesiyle soruşturma başlatmasına CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil tepki gösterdi. Bir açıklama yapan İrgil, “Toplumun her kesimine, her bireyine korku salınması getirilmek istenen tek adam yönetiminin belirtilerini ortaya koyuyor” diyerek şu ifadelerde bulundu:

“Camus der ki, ‘Dünya aydınlık olsaydı sanat olmazdı'. Yani bu karanlık dünyanın aydınlanabilmesi için vardır sanat. Bizimki gibi gelişme çabasındaki ülkelerde sanat zaten çok zorlu yollarda ilerlemek durumunda. Şimdi de 15 Temmuz fırsat bilinerek, OHAL aracılığıyla gazetecisinden akademisyene, yazarından sinemacısına kadar aydın kesimi bastırmak, susturmak, geçimine engel olmak, işinden aşından etmek çabası güdülüyor. Bu da, ülkenin götürülmek istendiği noktayı belli ediyor. Yönetim sisteminin değiştirilme çabasına karşı durmamızın, itiraz etmemizin sebebi işte tam da budur. Toplumun şunu artık anlaması gerek; sessiz kalan her bireyin yarın bir mağduriyet yaşamamasının garantisi yok! Bugün sessiz kalan, yarın ‘Niye kimse benim mağduriyetim için sesini çıkarmıyor?' sorusunu sorabilir. Getirilmek istenen tek adam sistemi toplumun ne istediğini değil, tek adamın ne istediğini önemsiyor. Onun sözünden çıkmak bir yana, onun sözünün aksine düşünmek bile düşünülemez olacak”

İrgil, 433 sinemacı hakkında soruşturma açılma gerekçesinin de dikkate değer olduğunu belirterek; “Sadece destekliyoruz dedikleri için sinemacıların ‘suçu ve suçluyu övmek'le itham edilmesinin Türkçesi şudur; ‘Kimse, kimsenin yanında olduğunu ifade bile etmesin, karşısında devleti bulur.' Daha da açıkçası adım adım korku inşa ediliyor” dedi.