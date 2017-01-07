Çocuğunuza müzikal hediye edin…

Canım Kardeşim 2 müzikali, sabırsız çocuklarla buluşuyor

Eğlenceye doyamayacağınız Canım Kardeşim 2 müzikali, 14 Ocak Cumartesi günü Mall Of İstanbul MOİ Sahne’de…

Galip Bey ve eşi Lale Hanım kızları Mine ve Müge’nin eğlenmek güzel zaman geçirmek için sadece bilgisayara mahkum olduklarını görünce çok üzülürler. Kendi çocukluk yıllarına geri dönüp Mine, Müge ve Mıncır için geçmişten günümüze kadar gelen Barış Manço gibi unutulmaz sanatçıları taklit ederek anlatırlar…

Yazan: Murat Kürüz

Yönetmen: Murat Ergür.

Müzik: Kenan Yılmaz

Yapım&Supervisor: Cengiz Şahin