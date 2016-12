Çocuğunuza yeni yılda okyanus hediye edin

Dünyanın en büyük 5. akvaryumu İstanbul’da bulunan Sea Life Akvaryum’da

İstanbul'da hem de şehrin tam ortasında dev köpekbalıkları, 4.5 metre boyunda bir vatoz, rengarenk tropik okyanus balıkları, hatta piranalar görmek mümkün. Bu canlılar sadece okyanuslarda görülebiliyor demeyin… Dünyanın en büyük beşinci akvaryumu Sea Life Akvaryum, futbol sahası uzunluğundaki su altı tünelinde bir yürüyüşle sizi okyanusların derinliklerine davet ediyor.

15 binden fazla deniz canlısının bulunduğu Sea Life’de, 4.5 metre boyunda devasa vatozlar, Amazonlar'ın en tehlikeli balıkları piranalar, rengarenk tropik okyanus balıkları ve çok daha fazlası yer alıyor. Sea Life Akvaryum'da kum kaplanı, zebra ve çekiçbaş köpekbalığı gibi tam 15 farklı türden 50'den fazla köpek balığı bulunuyor.

Sea Life Akvaryum'da Avrupa'nın en kalabalık köpekbalığı ailesi fertleriyle burun buruna gelip fotoğraf çektirebilir hatta onları dalgıçların ellerinden yemek yerken görebilirsiniz. Besleme seansları salı, perşembe ve cumartesi günleri düzenleniyor.

BUZUL ÇAĞLARINDAN GÜNÜMÜZE GELEN BİR EFSANE

Buzul çağlarını atlatıp günümüze kadar ulaşmayı başarmış At Nalı Yengeci görenleri hayrete düşürüyor. At Nalı Yengeci'nin türü tam 570 milyon yıl yaşında. Sea Life Akvaryum'da içerisinde tehlikesiz türlerin bulunduğu dokunma havuzları bulunuyor. Çocuklar gezilerinde at nalı yengeci, farklı yengeç türleri veya bir deniz yıldızına dokunarak farklı bir deneyim yaşıyor. Çocuklar kendileri için yapılmış özel akvaryumların içlerine başlarını sokarak adeta balıkların arasındaymış gibi fotoğraf da çektirebiliyor.

AVRUPA’NIN İLK VE TEK ‘RESİM AKVARYUMU’

Sea Life Akvaryum'da Avrupa'nın ilk ve tek dijital akvaryumu ‘Resim Akvaryum' bulunuyor. ‘Resim Akvaryum'da çocuklar balık şablonlarını diledikleri gibi boyuyor, hatta üzerlerine isim ve dilek de yazabiliyor daha sonra boyadıkları balıklar canlanarak dev dijital akvaryumda yüzmeye başlıyor.

KÖPEKBALIKLARIYLA ARANIZDA SADECE 5 CM VAR

Okyanuslara açılmadan köpekbalıkları, vatozlar ve farklı deniz canlıları arasında yürüyüşe çıkmak isteyenler için Sea Life Akvaryum'da 83 metre uzunluğunda su altı okyanus tüneli bulunuyor. 270 derecelik panoramik cam görüntüye sahip tünelde köpekbalıkları ile tünelde yürüyenler arasında 5 cm kalınlığında bir akrilik (cam görünümlü sıkıştırılmış plastik) bulunuyor. Okyanusun derinliklerinde unutulmaz bir manzarada fotoğraf çektirmek isteyenler isterlerse o anları da ölümsüzleştirebiliyor.