Cortázar’ın bütün öyküleri ilk defa Türkçede

Arjantin’in en büyük yazarlarından Julio Cortazar’ın öykülerinin tamamı ilk defa Türkiye’de okurlarıyla buluşuyor

Julio Cortázar'ın bütün öykülerinin toplandığı “Ötekinin Rüyası”, Süleyman Doğru çevirisiyle Can Yayınları tarafından Türkçede ilk kez yayımlandı.

Arjantin'in en büyük yazarlarından Julio Cortazar'ın öykülerinin tamamı ilk defa Türkiye'de okurlarıyla buluşuyor. Cortazar, edebiyata ve gerçekliğe yaklaşımıyla çağdaşlarını olduğu kadar dünyanın dört bir yanında sonraki nesilleri de derinden etkileyen bir yazar. Bir başka ustanın, Mario Vargas Llosa'nın sunuşuyla yayımlanan Ötekinin Rüyası, Arjantinli yazarın zengin ve fantastik öykü dünyasının ilk durağı.

Yazarın 1937-1945 arasında kaleme aldığı ilk dönem öykülerinin yer aldığı Öteki Yaka ve kendi ismiyle çıkan ilk eseri olan Hayvan Hikâyeleri'nin (1951) yanında Oyunun Sonu (1956) ve Gizli Silahlar (1959) derlemelerini de içeren Ötekinin Rüyası, Cortázar'a aşina olanların her okuyuşta farklı yönlerini keşfedecekleri bir başucu kitabı, yeni başlayacaklar içinse mükemmel bir giriş niteliğinde.