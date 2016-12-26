CRR Caz Orkestrası’ndan İstanbullulara yeni yıl konseri

CRR Caz Orkestrası, CRR’deki yeni yıl konserinde caz tarihinin dev isimlerinden Louis Armstrong’dan başlayarak Astor Piazzolla’ya uzanan caz müziğinin dünyaca sevilen parçalarını İstanbullu sanatseverler için seslendirecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), 2017 yılına muhteşem bir konserle “merhaba” demeye hazırlanıyor. İstanbul'un en sevilen caz topluluklarından CRR Caz Orkestrası ve şef Nail Yavuzoğlu, 28 Aralık Çarşamba günü İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde olacak. “Louis Armstrong'dan, Astor Piazzolla'ya Yeni Yıl Konseri” adlı özel programda, İstanbullu cazseverler unutulmaz anlar yaşayacak.

Caz tarihinin dev isimlerinden Louis Armstrong'dan yapıtları beş kıtada milyonlara hitabeden Astor Piazzolla'ya uzanan zengin repertuvardan oluşan yeni yıl konseri, 20.00'de başlayacak. Sanatseverlerin yakından tanıdığı, kariyeri başarılarla dolu, Türk cazının son yıllardaki en parlak sanatçılarından bir olan Elif Çağlar, bu özel konsere konuk solist olarak katılacak. Konserin diğer konuk solisti ise son yıllarda verdiği başarılı konserlerle bandoneon tutkusunu geniş çevrelere taşıyan bandoneon virtüözü Tolga Salman olacak.