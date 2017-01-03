Devlet Tiyatroları, yeni sezonda oldukça iddialı

Geçtiğimiz yılı rekor izleyici sayısıyla kapatan İstanbul Devlet Tiyatrosu, yeni sezonu iddialı oyunlarla açıyor

Geçtiğimiz yılı rekor izleyici sayısıyla kapatan İstanbul Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda iddialı oyunlar sahnelemeye hazırlanıyor.

Oyunlar arasında Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın eseri olan ‘Gulyabani’ öne çıkıyor. Metin Arslan’ın sahneleyeceği oyun 13 Ocak’ta Küçükçekmece Sanat Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. Yine aynı tarihte perdelerini açacak olan ‘Giydirici’ adlı oyun da sezonun iddialı oyunları arasında gösteriliyor. Oyunun başrolünde Celal Kadri Kınoğlu yer alıyor. ‘Savaş Çiçekleri’ adlı çocuk oyunu, 7 Ocak tarihinde prömiyerini yaparak minik izleyicilerle buluşacak.