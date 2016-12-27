‘Dönüşüm’ Tünel Sanat Galerisi’nde

Burcu Ayan Ergen'in, 'Dönüşüm/Metamorphosis' isimli resim sergisi Tünel Sanat Galerisi'nde sergilenecek

“Eskizlerim” olarak bahsettiği kağıt üzerine kolajlardan yola çıkarak kurguladığıİLGİLİ HABER Kosovalı ressamlar Beşiktaş'ta bir araya geliyor

ekan ayrıntılarından soyutlamalar yapan Burcu Ayan Ergen, Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi’ndeki sergisine tüm sanatseverleri bekliyor.

BURCU AYAN ERGEN KİMDİR?

Burcu Ayan Ergen 1982 yılında İstanbul'da doğdu. 2011 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programın'dan mezun oldu. Sanatçı 2006'da Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı.

2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, Sanat Yönetimi Programı'ndan mezun olan Burcu Ayan Ergen aynı Fakültede Sanat Bölümü, Bileşik Sanatlar Programı'nda Çift Ana Dal yaparak 2006'da İkinci Ana Dal diplomasını almaya hak kazanmıştır. Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası sergiye katılmış, çeşitli Ulusal ve Uluslararası Sempozyum ve çalıştaylarda katılımcı ve eğitmen olarak bulunmuştur. 2011 Kasım’dan beri Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Yönetimi Bölümü'nde Yardımcı Doçent kadrosunda bulunmaktadır. Eylül 2016’dan beri Sanat Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı yapmaktadır.