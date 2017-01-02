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‘Ebedi Barış’ Türkiye prömiyerini Entropi Sahne’de yapıyor

Ödüle doymayan oyun 'Ebedi Barış' Türkiye prömiyerini Entropi Sahne’de sunacak
16:052 Ocak 2017
Kültür Sanat
‘Ebedi Barış’ Türkiye prömiyerini Entropi Sahne’de yapıyor
Ödüle doymayan oyun 'Ebedi Barış' Türkiye prömiyerini Entropi Sahne’de sunacak

Günümüzün en önemli çağdaş yazarlarından Juan Mayorga'nın, Immanuel Kant'ın aynı adlı denemesinden esinlenerek yazdığı bol ödüllü oyunu ‘Ebedi Barış' Entropi Sahne'de…

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Bilinmeyen bir yerde üç farklı cinsten köpek değerli beyaz tasmayı elde ederek anti-terör uzmanı olmak için mücadele ederler. Peş peşe maruz kaldıkları testler günümüzün en dikkat çekici etik ve politik çelişkilerini ortaya çıkarır.

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Yazan: Juan Mayorga
Çeviren: Canan Şahin
Yöneten: Yunus Emre Bozdoğan
Dekor & Kostüm: Ali Cem Köroğlu
Müzik: Fatih Veli Ölmez
Oynayanlar: Rüçhan Çalışkur, Burak Demir, Serdar Yeğin, Olgun Toker, Baran Güler
Sanat Yönetmeni: Yurdaer Okur

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