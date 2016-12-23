Ece Mumay’ın ilk konseri Beyoğlu Hayal Kahvesi’nde

Youtube’da milyonlarca kişi tarafından beğeniyle dinlenen Ece Mumay, ilk konserini 27 Aralık Salı gecesi Beyoğlu Hayal Kahvesi’nde verecek.

Ece Mumay'ın Youtube kanalında gösterdiği performans müzik piyasasının da ilgisini çekti. Mumay’ın Youtube kanalı 20 milyonu aşkın görüntülemeye ve 130 bin aboneye ulaşarak, müzik alanında Türkiye'de en ilk üçe yerleşti. Instagram ve Twitter hesaplarıyla sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ece Mumay, burada da binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

ŞUBAT AYINDA ALBÜM BEKLENİYOR

Çok sayıda albüm teklifi alan genç yorumcu, 18 yaşını doldurduktan sonra 4 ay önce müzik piyasasının önemli şirketlerinden Pasaj Müzik'le anlaştı. Çoğunluğu kendi bestelerinden oluşacak albümün çalışmaları sürüyor. Şirketin yeni yılın ilk ayında bir single ve şubat ayında da albümü piyasaya çıkarması bekleniyor. Müziğe 8 yaşında gitar çalarak başlayan Ece Mumay, İTÜ Konservatuarı lise bölümünde 3 yıl okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na geçerek lise eğitimini tamamladı. Bu yıl İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Gitar Bölümü sınavlarını kazanarak üniversiteye başladı.

‘SÜREKLİ BİR ŞEY KOYARAK İLERLEMEYE ÇALIŞTIM’

Profesyonel müzik yaşamına atılmayla birlikte eğitiminin aksamayacağını ve önceliği her zaman derslerine vereceğini söyleyen Ece, “Yaptığım işe ve beni dinleyerek destekleyenlere her zaman saygı duydum. Müziğe başladığım 8 yaşından beri sürekli üzerine bir şeyler koyarak ilerlemeye çalıştım. Gelen tepkilerinden de doğru yolda olduğumu anladım” diyor.

Çalışmalarında ailesinin büyük destek verdiğini anlatan Ece Mumay şunları söyledi:

“Şimdi müzik yaşantımda yeni bir yola giriyorum. Profesyonel müzik yaşamım başlıyor. Sizlerin desteklediği keyifli gidişatı bozmadan yeni, büyük bir adım atıyorum. Kendi bestelerimle karşınızda olacağım. Artık bana ilgi gösterenlerin desteğine daha çok ihtiyacım var. Pasaj Müzik'le anlaştım. Şirket patronu ve yetkililerinin büyük desteğiyle çalışmalarım aralıksız sürüyor. Yaklaşık 4 aydır stüdyodayım. Gece gündüz çalışıyoruz. Konservatuvar derslerimi ihmal etmeden tabi.”