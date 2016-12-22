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Ergin İnan’dan 50. yıla özel sergi

ÇağdaşTürk sanatında, özgün bir yere sahip olan Ergin İnan, sanat yaşamının 50. yılına özel sergisini, sanatseverlerin beğenisine sunuyor
08:3022 Aralık 2016
Kültür Sanat
Ergin İnan’dan 50. yıla özel sergi
ÇağdaşTürk sanatında, özgün bir yere sahip olan Ergin İnan, sanat yaşamının 50. yılına özel sergisini, sanatseverlerin beğenisine sunuyor

Tarihi Narmanlı Apartmanı'nda, Sevil Dolmacı ArtC onsultancy'de açılacan olan özel sergi, 2 Şubat 2017 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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Yarım asrı deviren ve bugün Ergin İnan resmi deyince akıllara gelen form ve içerik dünyasından öğelerin yer aldığı sergide; sanatçının 60 ve 70'li yıllarda çizdiği grotesk figürlerden oluşan desenler, böcekler, yazılar ve soyut-metafizik öğeleri yer alıyor.

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Son 10 yılda çok az sergiye katıldığını ve bunların seçilmiş sergiler olduğunu belirten Ergin İnan 50’nci yıla özel sergiye yönelik, “Aralık ayında Sevil Dolmacı'nın ev sahipliğinde ve danışmanlığında gerçekleştireceğim sergide, proje bazında düşündüğümüz zaman bazı resimleri hem boyutlarına hem de konularına göre düşünerek toplamak istedim. Yeni işlerin de yer aldığı sergi, kümbetten uzun mektuba, ikili yüzlerden mesneviye yeni yorumlanan küçük bir retrospektif tadında oldu” ifadelerini kullandı.

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MEVLANA’DAN KAFKA’YA…

Esinlendikleri ile dışa vurduklarının birbirinden çok farklı olduğunu söyleyen Ergin İnan, Mevlana'dan Kafka'ya uzanan Doğu ve Batı senteziyle oluşturulan bir dünya ve bu dünyayı form ve içerik yönünden zenginleştiren Arapça yazılmış kitap sayfaları, yazılar ve böceklerle birlikte özgün üslubunu yarattı.

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Son güncelleme: 09:1322.12.2016
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