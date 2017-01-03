Erhan Yazıcıoğlu’ndan yürüyüş çağrısı

Şehir Tiyatroları’nın eski Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu, sanatçılara sokağa çıkma çağrısı yaptı

Yazıcıoğlu, “Terör durmadıkça biz de durmayacağız” diyerek tüm sanatçıları, Şehir Tiyatroları'nın önünden başlayacak yürüyüşe çağırdı.

Teröre karşı yürüyüş için, valiliğe başvuruda bulunduğunu belirten Şehir Tiyatroları eski Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu, tüm sanatçılara çağrı yaptı. Yürüyüşe, 50 yıl boyunca kadrosunda yer aldığı Şehir Tiyatroları'nın önünden başlanılacağını belirten Yazıcıoğlu, “Terörün dibini kurutuncaya kadar herkes elinden geleni yapacak ve terör durmadıkça biz de durmayacağız” dedi.

Yazıcıoğlu, “Teröre Dur De” sloganı ile başlatmayı düşündüğü yürüyüş için şu ifadeleri kullandı.

“Sanatçıların, toplumda kanaat önderi olduklarına inanıyorum. Bu inançla yeniden harekete geçmek gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple bütün sanatçı arkadaşlarımı 9 Ocak Pazartesi günü saat 17:00’de İstanbul Şehir Tiyatroları’nın önünden başlayıp Şehitler Tepesi'ne kadar sürecek olan yürüyüşümüze davet ediyorum. Provalara ve setlere iki saat ara vermek kimseye zarar vermez”