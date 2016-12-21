‘Eskicinin Tazesi’ prömiyerini yaptı

Federico Garcia Lorca’nın yazdığı, Abdullah Alparslan’ın yönettiği, müziklerini ise Ekin Gündü’nün yaptığı 'Eskicinin Tazesi' izleyiciyle buluştu

Federico Garcia Lorca’nın yazdığı, Abdullah Alparslan’ın yönettiği, müziklerini ise Ekin Gündü’nün yaptığı 'Eskicinin Tazesi' izleyiciyle buluştu

Baş karakterlerini Gökhan Bulut, Goncagül Doğan, Ilgaz Bekiroğlu ve Ayhan Yeşiltaş'ın oynadığı Eskicinin Tazesi; küçük bir kasabada, kocasıyla arasındaki bir hayli yaş farkına ve çevrenin dedikodusuna rağmen evliliğini ayakta tutmaya çalışan bir genç kadının toplumsal kurallara ve baskıya direnişini anlatıyor.

Genç kadının, taşranın bağnaz, erkek egemen ve müdahaleci insanına karşı sergilediği bu şiirsel direnişi ve Lorca’nın büyülü dilini, ünlü şairimiz Can Yücel’in incelikle işlenmiş çevirisiyle sahneleyen Sarıyer Belediye Tiyatrosu, Eskicinin Tazesi adlı oyunu sezon boyu Nejat Uygur Sahnesi'nde sergilemeye devam edecek.

Oyununun, 2017’deki program takvimi ise şöyle:

7 Ocak Cumartesi Saat 20:00 ve 14 Ocak Cumartesi Saat 20:00 Nejat Uygur Sahnesi

Çocuklar için Cumartesi-Pazar Saat 13:00 Nejat Uygur Sahnesi

Ücretsiz oyunun rezervasyonu için, 444 1 722 nolu telefonu aramanız yeterli…

ESKİCİNİN TAZESİ

Yazan: Federico Garcia Lorca

Yöneten: Abdullah Alparslan

Genel Sanat Yönetmeni: M.Gökhan Bulut

Müzik: Ekin Gündü

Yönetmen yardımcıları : Nur Tezel – Fatma Büyükdurmuş

Kostüm Tasarım : Merve Doğan

Dekor Tasarım : Abdullah Alparslan, Tuvana Uçuk

Dekor Uygulama : Ali Koç

Afiş Tasarım: Tuvana Uçuk

Işık Uygulama: Kemalettin Çetin

OYUNCULAR

Yazar-Anlatıcı : Özden Işıltan

Eskicinin Tazesi : Goncagül Doğan

Çocuk : Ilgaz Bekiroğlu

Eskici :M. Gökhan Bulut

Komşu : Tuvana Uçuk

Genç Kızlar : Fatma Büyükdurmuş,Süreyya Akkoca

Belediye Reisi : Ayhan Yeşiltaş

Don Kargas : Serkan Beyazıt

Delikanlı : Cihan Alparslan

Müşteri :Ekin Gündü

Birinci Sofu : Nur Tezel

İkinci Sofu : Hasibe Saraç

Komşular Korosu: Ayşegül Akbudak,Tülin Bugay,Hasibe Saraç,Özden Işıltan,Fatma Büyükdurmuş,Süreyya Akkoca,Nur Tezel,Tuvana Uçuk