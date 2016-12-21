‘Eskicinin Tazesi’ prömiyerini yaptı

Baş karakterlerini Gökhan Bulut, Goncagül Doğan, Ilgaz Bekiroğlu ve Ayhan Yeşiltaş'ın oynadığı Eskicinin Tazesi; küçük bir kasabada, kocasıyla arasındaki bir hayli yaş farkına ve çevrenin dedikodusuna rağmen evliliğini ayakta tutmaya çalışan bir genç kadının toplumsal kurallara ve baskıya direnişini anlatıyor.
Genç kadının, taşranın bağnaz, erkek egemen ve müdahaleci insanına karşı sergilediği bu şiirsel direnişi ve Lorca’nın büyülü dilini, ünlü şairimiz Can Yücel’in incelikle işlenmiş çevirisiyle sahneleyen Sarıyer Belediye Tiyatrosu, Eskicinin Tazesi adlı oyunu sezon boyu Nejat Uygur Sahnesi'nde sergilemeye devam edecek.
Oyununun, 2017’deki program takvimi ise şöyle:
7 Ocak Cumartesi Saat 20:00 ve 14 Ocak Cumartesi Saat 20:00 Nejat Uygur Sahnesi
Çocuklar için Cumartesi-Pazar Saat 13:00 Nejat Uygur Sahnesi
Ücretsiz oyunun rezervasyonu için, 444 1 722 nolu telefonu aramanız yeterli…
ESKİCİNİN TAZESİ
Yazan: Federico Garcia Lorca
Yöneten: Abdullah Alparslan
Genel Sanat Yönetmeni: M.Gökhan Bulut
Müzik: Ekin Gündü
Yönetmen yardımcıları : Nur Tezel – Fatma Büyükdurmuş
Kostüm Tasarım : Merve Doğan
Dekor Tasarım : Abdullah Alparslan, Tuvana Uçuk
Dekor Uygulama : Ali Koç
Afiş Tasarım: Tuvana Uçuk
Işık Uygulama: Kemalettin Çetin
OYUNCULAR
Yazar-Anlatıcı : Özden Işıltan
Eskicinin Tazesi : Goncagül Doğan
Çocuk : Ilgaz Bekiroğlu
Eskici :M. Gökhan Bulut
Komşu : Tuvana Uçuk
Genç Kızlar : Fatma Büyükdurmuş,Süreyya Akkoca
Belediye Reisi : Ayhan Yeşiltaş
Don Kargas : Serkan Beyazıt
Delikanlı : Cihan Alparslan
Müşteri :Ekin Gündü
Birinci Sofu : Nur Tezel
İkinci Sofu : Hasibe Saraç
Komşular Korosu: Ayşegül Akbudak,Tülin Bugay,Hasibe Saraç,Özden Işıltan,Fatma Büyükdurmuş,Süreyya Akkoca,Nur Tezel,Tuvana Uçuk