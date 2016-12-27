Fantastik operanın en güzel örneği Zorlu’da

Les Contes D’Hoffmann, Zorlu PSM Studio ekranında izleyicilerle buluşacak

Jacques Offenbach’ın fantastik operası ‘Hoffmann’ın Masalları’ (Les Contes D’Hoffmann) 29 Aralık Perşembe günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Studio ekranında operaseverlerle buluşacak. Son yılların gözde tenoru Vittorio Grigolo'nun başrolünde olduğu temsilin rejisi ise, 2003 yılında hayatını kaybeden ünlü film yönetmeni John Schlesinger'e ait.

Prusyalı yazar Ernst Theodor Amadeus Hoffmann’ın ‘Kum Adam’,’Rat Krespel’ ve ‘Kaybolan Görüntü’ adlı üç kısa öyküsünden uyarlanan, ana karakter olarak da bizzat yazarın kendisini, Hoffmann’ı kullanan opera, ilk defa 10 Şubat 1881’de Paris’te Opéra-Comique’de büyük bir başarıyla sergilendi.

“Hoffmann’ın Masalları”nın Royal Opera House’da, içinde bulunduğumuz sezon sahnelenen yapımında Hoffmann rolü, son yılların gözde tenoru Vittorio Grigolo tarafından üstlenilirken Thomas Hampson, Sonya Yoncheva, Christine Rice ve Sofia Fomina’dan oluşan başarılı oyuncu kadrosu da diğer rolleri paylaşıyor.

‘GECEYARISI KOVBOYU’NDAN TANIDIĞIMIZ JOHN SCHLESİNGER REJİSİYLE…

William Dudley’nin set tasarımı ve Maria Björnson’un kostümleri, eserin eşsiz bir yaratıcılıkla kurgulandığı dünyayı somutlaştırırken ‘Midnight Cowboy’ ve ‘Sunday Bloody Sunday’ gibi filmlerle tanınan ünlü sinemacı, deneyimli yönetmen John Schlesinger’ın rejisi de bütün bu ögeleri ustalıkla bir araya getiriyor.

Fransız Opereti geleneğinin yaratıcısı kabul edilen Jacques Offenbach’ın dünyaca ünlü tek operası ‘Hoffmann’ın Masalları’nın bu prodüksiyonu Londra’daki Kraliyet Operası’nda (Royal Opera House) ilk kez 1980’de sahnelendi. Gördüğü büyük ilgi nedeniyle de o günden bu yana gösterimi tam 8 kez tekrarlanmış olan ‘Hoffmann’ın Masalları’, bu sefer de 29 Aralık tarihinde Prof. Yekta Kara sunumu ve ardından gerçekleştirilecek yayınla Zorlu PSM seyircisiyle buluşacak.

Tarih: 29 Aralık Perşembe

Yer: Zorlu PSM, Studio

Saat: 19.00

Bilet fiyatı: Tam: 30 TL, Öğrenci: 15 TL