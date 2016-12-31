Fazıl Say, Mozart eserleriyle İKÜ sahnesinde

Dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say, 9 Ocak'ta İKÜ'de

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), 2017’nin ilk konserinde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ı konuk ediyor.

Aralık ayında ABD, Avrupa ve Japonya’da piyasaya çıkan, önümüzdeki aylarda da Türkiye’deki müzikseverlerle buluşacak ‘Mozart Sonatları’ albümündeki eserleri seslendirecek olan Fazıl Say’ın, albüm tanıtımı için Ocak’ta başlayacağı dünya turnesinin Avrupa ayağındaki ilk durağı İstanbul Kültür Üniversitesi olacak.

‘Mozart&Say’ adıyla düzenlenen konser, 9 Ocak Pazartesi akşamı saat 19.00’da İKÜ Ataköy yerleşkesindeki Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.