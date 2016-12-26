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Fuat Güner ile Kats Sahne konserleri başlıyor

MFÖ grubunun sevilen üyesi Fuat Güner, Kats Sahne’nin eğlenceli konserler dizisinin açılışını yapıyor
11:4526 Aralık 2016
Kültür Sanat
Fuat Güner ile Kats Sahne konserleri başlıyor
MFÖ grubunun sevilen üyesi Fuat Güner, Kats Sahne’nin eğlenceli konserler dizisinin açılışını yapıyor

6 Ocak Cuma akşamı Kats Sahne'de vereceği konserde Fuat Güner, kendi şarkılarının yanı sıra MFÖ'nün sevilen şarkılarını da dinleyicilerle birlikte seslendirecek.

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Şehrin merkezindeki kültür ve sanat mekanı Kats Sahne; ocak ayı boyunca her Cuma ve her Cumartesi akşamı birbirinden eğlenceli konserlere ev sahipliği yapacak. Konserler dizisinin ilkinde, MFÖ grubunun sevilen üyesi Fuat Güner'i sahne alacak. Grubun yanı sırsa solo çalışmalara da imza atan başarılı müzisyen Kats Sahne'de vereceği konserde “Ele Güne Karşı”, “Bir Ordayım Bir Burda”, “Sakladım Hayalleri” gibi dillere dolanan şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirecek.

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Son güncelleme: 12:0526.12.2016
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