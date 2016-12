Galeri Eksen, 2017’nin ilk sergisini ağırlıyor

2017 yılının ilk sergisi, Funda İyce Tuncel’in 'Şairin Rüyaları' isimli sergisiyle 5 Ocak’ta Galeri Eksen'de...

Galeri Eksen, yeni yılı ‘Şairin Rüyaları’ ile karşılıyor. Renkli sergi, hafızalarınızdan silinmeyecek izler bırakacak.

SANATÇIDAN…

Tek amacım iz bırakabilmek… Resimle yaşamak benim için olağan bir durum. Her an, her yerde benim bir eklentim gibi resim yapmak… Süreç böyle işliyor. Tüm hayat döngüme rağmen başat unsur hep resimdir. Hatta şöyle de diyebilirim; diğerleri toplumun bana biçtiği roller sadece.

Mavilerim, kırmızılarım varsa nefes alıyorum demektir. Resimlerimi anlatmak benim için çok kolay değil. Spontane çalışmayı çok seviyorum. Heyecanla, önce tuvalin yüzeyini soyut lekelerle kaplarım. Sonra kompozisyonuma göre figürlerimi yerleştiririm. İşte bundan sonrası tam bir serüven…

Hikayem ne olursa olsun çok önemli değil aslında. İzleyicinin hissettikleri onun kendi hikayesini oluşturması işte asıl olan bu! Beni heyecanlandıran ivme kazandıran da bu… Nefes aldığım sürece resimle yaşamaya, resimle var olmaya devam edeceğim.