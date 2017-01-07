‘Güzeller ve Çirkinler’ Galeri Eksen’de

Ressam Çağatay Çopuroğlu, 'Güzeller ve Çirkinler' adlı resim sergisi ile, sanatseverlerle Galeri Eksen'de buluşuyor

Oynadığımız tüm rollerle, yaşadığımız dünyayı incelemek için sanatın önemi üzerine güzel tasarlanmış bir meditasyona hazır mısınız?

Çağatay Çopuroğlu’nun “Güzeller ve Çirkinler” isimli resim ve heykel sergisi 15 – 22 Şubat tarihleri arasında Galeri Eksen’de görülebilir.

ÇAĞATAY ÇOPUROĞLU KİMDİR?

Çopuroğlu’nun eserlerinde, güzellik her zaman kadın resimleriyle özdeşleşiyor. Diğer yandan, çirkinlik heykellerindeki eril malzeme kullanımı ile sunuluyor. Güzellik ve ahlak ile, çirkinlik ve yasakları davet eden ve sanat etkinlikleri içinde her ikisine de yer veren kabiliyeti, Çopuroğlu’nun sanatını benzersiz olma vaadinde kılan özellik. Sanatçı, insanlardaki ikilemleri tetikleyip bunlara tepki verirken, bir aktivite olarak Güzeller ve Çirkinler fikrini üretiyor.