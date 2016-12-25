Haftanın Kitapları

Kapıda Aşk Var – Özgür Aras

Şu koca dünyada bazen kendini yapayalnız hisseder, sığınacak bir liman, sıcacık bir insan nefesi arayıp durursun… Sonra birden, tam da ümidi kesmişken, hayat yolunda tek başına kalmış ve beklemekten yorulmuşken, koca ömürden vazgeçmeye hazırken; işte tam da o sırada gerçekleşir mucize… (Sayfa 6 Yayınevi)

İngiliz Belgeleriyle Sakarya'dan İzmir'e – Bilal N. Şimşir

Kitap, yeni eklenen ‘İzmir'den Lozan'a' bölümüyle yenilendi. Bilal N. Şimşir, bu genişletilmiş basım için yazdığı önsözde şöyle diyor: Kitabın üçüncü basımına eklenen İzmir'den Lozan'a başlıklı VII. bölümde çarpıcı ve düşündürücü belgeler bulunacak. (Bilgi Yayınevi)

Hüzünlü Zamanların Seyahati – Dursun Akcebe

Akcebe, şiirlerinde içsel hesaplaşmaları, aşkı, mantığın çaresizliğini, zamanın tükenişini, kütüğe çakılan çivinin çekiç altında nasıl çaresiz kaldığını anlatıyor. (VS Yayınları)

Evren Bir Şaka mı? – Turan Dursun

Günümüzün zaman kavramına oranlanırsa neler olur? diye uzatabileceğimiz onlarca soruya yanıt arayan Turan Dursun, idealizmden materyalizme doğru gidişinin de ipuçlarını veriyor okurlarına. (Berfin Yayınları)

Can Almanak 2016 – Kültür Sanat Yıllığı

Attila Özdemiroğlu: Hiç büyümeyen bir çocuk. Selda Bağcan Primavera Sound Festivali'ndeydi. Tarık Akan: Onurlu bir mücadele tarihi bıraktı. Can Almanak 2016 kültür-sanatın ve yaşadığımız günlerin hafıza kaydını tutmaya devam ediyor. (Can Yayınları)

Hayaller Gemisi – Koray Avcı Çakman

Üç kafadarın yolları hiç beklemedikleri bir anda Şivava ile kesişir. Şivava, yaşamı boyunca özgürlüğü hiç tatmamış olan minicik bir köpektir. (Altın Kitaplar)

Bendeki Aşk Sende – Gökhan Yıldız

Bu sayfalar yaratım gücünden alınan mesajlardır. Yazılanlar aşkın sözleridir ve bana benliğimi yok etmeyi öğretmiştir. Bu kitapta yazılanlar şiir değildir. Aşkın anlatış biçimidir… (Mavi Ağaç)

Zemberek- Banu Avar

Her kanaldan dünyaya akan yalan rüzgarının sonucunda, toplumlar onları aldatan maskeli aktörlerin savunucularına dönüşüyorlar. (Remzi Kitabevi)

Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman – Cevdet Kudret

İncelenen yazarların hayatı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi aktarılması kitaba bir edebiyat tarihi görünümü verirken, dönemleri temsil eden yazarların seçmece bir yöntemle belirlenmesi, çalışmaya daha çok bir antoloji kimliği kazandırmış.

(Kapı Yayınları)