Haftanın Kitapları

İngiliz Hayalet Peter Ackroyd

Bu kitapta İngilizlerin diğer halklardan daha çok hayalet gördüklerini belirtiyor. Cornwall'daki Kelt hayaletlerinden kuzeydeki gulyabanilere ve cinlere kadar her bölgenin kendine özgü hayaletleri, hortlakları var. Bu anlatılar Anglosaksonlar döneminden günümüzün otostopçu hayaletlerine uzanan bir kronoloji izliyor. (Can Yayınları)

Duyma Akustiği Mehmet Emin Ağaç

Dört bölümden oluşan, teknik bilgilerin yanı sıra işitme cihazı tarihinin de anlatıldığı kitapta, akustik harf kimliği üzerinde çalışmanın zaruri olduğu yöntemin değişmesi gerektiği anlatılmakta.

Eski Sevgili Erhan Tatlıdilli- M.K. Perker

Karikatürist Erhan Tatlıdilli'nin yazdığı, ünlü çizgi romancı M.K. Perker'in çizdiği, Penguen dergisinde yayınlanmış; ilişkiler, aşk ve ayrılık üzerine ilginç ve eğlenceli detaylarla dolu duygusal bir öykü. (Karakarga Yayınları)

Sessizliğin Öte Yakası Philip Kerr

Saint-Jean-Cap-Ferrat, 1956. Bernie sahte isimle Grand Hotel'de herkesin gözü önünde saklanmaktadır. Siyah ceketi ve kendisine hiç yakışmayan hizmet etmeye hevesli adam maskesiyle otelin kapıcısıdır: Günleri ve geceleri sarhoşları odalarına taşımakla geçer. (Alfa Yayıncılık)

Gölge Sultan Asiya Cebbar

Arap edebiyatının en önemli kadın yazarları arasında gösterilen Asiya Cebbar, bu yarı otobiyografik romanında, Şehrazat mitini bir kadın dayanışmasına dönüştürerek, Cezayir'in bağımsızlık savaşını kadınların özgürleşme mücadelesiyle iç içe örüyor. (Kırmızı Kedi)

Bugün Hayattayız Ya Emmanuelle Pirotte

1944 yılının Aralık ayı… Bozguna uğramış Alman ordusu Belçika'nın Ardennes Bölgesi'nden çekilirken geride müttefikleri bozguna uğratmak için özel olarak eğitilmiş seçkin bir ekip bırakır. Bu askerlerden Mathias gözünü kırpmadan insan öldürebilen, acımasız biridir. (Hep Kitap)