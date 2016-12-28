‘Hoşgeldin Boyacı’ Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde

Tiyatro Martı tarafından sahnelenen iki perdelik bol sürprizli oyun “Hoş Geldin Boyacı”; İstanbul’un iki yakasını birden güldürecek

Tiyatro Martı tarafından sahnelenen iki perdelik bol sürprizli oyun “Hoş Geldin Boyacı”; İstanbul’un iki yakasını birden güldürecek

Sahnelenmeye başladığı günden bu yana büyük ilgi gören ‘Hoşgeldin Boyacı’ 5 Ocak 2017 Perşembe günü 20:30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, 6 Ocak 2017 Cuma akşamı ise saat 20:30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek

Erdal Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner'in sevilen oyunu ‘Hoşgeldin Boyacı’, insanların birbirine ihtiyacı olduğunda sınıf ayrımının nasıl ortadan kalktığını baştan sona komediyle sarmalanmış bir dille anlatıyor.

Zeynep Özyağcılar'ın kurduğu Tiyatro Martı'nın ikinci oyunu ‘Hoşgeldin Boyacı’da; yasak ilişki yaşadığı sevgilisi ile tatilinden yeni dönen Marcia (Berna Laçin), tadilat ve boya işleri yarım kalmış evine geldiğinde önce değişen boyacıyla (Erdal Özyağcılar), ardından sevgilisinin karısı (Gözde Çetiner) ile karşılaşır. Her üçünü de sürpriz dolu bir gün beklemektedir…

Zeynep Özyağcılar'ın kurduğu Tiyatro Martı tarafından sahneye konan “’Hoşgeldin Boyacıı’nın 5 Ocak 2017, Perşembe akşamı saat 20:30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, 6 Ocak 2017, Cuma akşamı isesaat 20:30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde izlenebilir.

