İçinizi ısıtacak bir kadın

Florence Foster Jenkins genç yaşta yaptığı yanlış evlilik yüzünden ömür boyu hasta yaşamak zorunda kalan, sanata ve müziğe aşık, zengin bir kadın...

Florence

Yönetmen: Stephen Frears

Oyuncular: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg

Süre: 111 dakika

Çok aşık olduğu ama hastalığı yüzünden yakınlık kuramadığı kocasıyla 1940'ların New York'unda amatör olarak soprano eğitimi alır. Hastalığı ve saf iyiliği karşısında kocası başta olmak üzere etrafındaki hiç kimse ona yeteneği olmadığını söyleyemez. Florence dersler ilerledikçe plak kaydetmeye, sonra da büyük bir konser vermeye karar verir.

Tecrübeli yönetmen Stephen Frears, filmin başlarında bu gerçek hikayeyi bir durum komedisi gibi algılamamıza rağmen bir yerden sonra öyle bir döndürüyor ki, değişik ve gerçekten de yüreklere dokunan bir aşk hikayesine dönüşüyor film. Meryl Streep'in olağanüstü bir performansla canlandırdığı Florence ve Hugh Grant'ın samimiyetle hayat verdiği St. Clair karakterleri kendilerini sevdirmekte hiç zorlanmıyorlar. ‘Yeteneksizlik' herhalde daha önce hiç bu kadar sıcak bir hikayeyle anlatılmamıştı…