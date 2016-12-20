İçinizi üşütecek en güzel kış manzaraları yine Venüs Sanat’ta

Venüs Sanat Galerisi tarafından geleneksel hale gelen kış temalı resim sergisinin açılışını Asiye Palu kanunu ile renklendirdi.
Çok sayıda davetlinin katılımıyla açılışı gerçekleşen sergi 31 Aralık tarihine kadar izlenebilir.
Farklı disiplinlerde çalışan 43 sanatçının katılımıyla gerçekleşen sergide eserleri yer alan sanatçılar;
Aycan Bahadır, Ayla Uçar Turan, Ayse Yavuzdoğan, Canan Atıcı, Çiğdem Alemdar, Emine Yasemin Kaya,Ender Dikmen, Ercan Günay, Elif Akgül Balata, Erdem Öztürk, Fazilet Topçuoğlu, Feyza Öztürki, Fikret Afacan, Funda Öner, Gönül Yakut, Gülizar Malçok, Hale Kaynar, Hafize Oğlakçıoğlu Gönül, Hicran Alioğlu, Hülya Mercan, İlknur Şirin Kalaycıoğlu, Mücella Aşkan, Natali Aydar, Nermin Özdemir, Neşe Alparslan, Neşe Kalınbacak, Pelin Güney, Perihan Yılmaz, Rezan Keçeli, Saliha Gümüş, Semra Çalangu,Serap İhtiyaroğlu, Sevcan Tılsıbık, Sevim Asker, Sevinç Ilericiler, Şebnem Altuntaş, Şebnem Kaval, Şenim Erkan, Tanya Müsevitoğlu, Verda Anlagan, Yasemin Tekin, Z Deniz Özmen, Z.Nesligül Özkan Eryıldırım