Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) kuruluşunun 25'inci yılı ve kentin 5 Ocak kurtuluş günü kutlamaları nedeniyle dünyaca ünlü piyanist İdel Biret'in vereceği konser 'güvenlik nedeniyle' iptal edildi

İdil Biret konseri, Adana Valiliği tarafından iptal edildi

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) kuruluşunun 25'inci yılı ve kentin 5 Ocak kurtuluş günü kutlamaları nedeniyle dünyaca ünlü piyanist İdel Biret'in vereceği konser 'güvenlik nedeniyle' iptal edildi

6 Ocak’ta gerçekleştirilmesi planlanan Öğretmenler Korosu’nun konseri de güvenlik nedeniyle iptal edildi.

Adana Valiliği’nden, etkinliklerin iptal kararına ilişkin yapılan açıklamada:

“Ülkemizde meydana gelen terör hadiseleri sebebiyle, 5 Ocak 2017’de yapılacak Adana’nın kurtuluşunun 95’nci yıldönümü programında yer alan bazı etkinlikler ülkemizde meydana gelen terör olayları nedeniyle Valilik makamının 4.1.2017 tarih ve 466 sayılı oluru ile iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Valiliğin iptal kararı üzerine Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Yönetim Kurulu, durumu İdil Biret ve orkestra şefine iletince her ikisi de kentten ayrıldı.