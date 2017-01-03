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İdil Biret’den 25’inci yıl konseri

Adana'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) kuruluşunun 25'inci yılını kentin kurtuluş günü 5 Ocak'ta vereceği özel bir konserle kutlayacak
17:073 Ocak 2017
Kültür Sanat
İdil Biret’den 25’inci yıl konseri
Adana'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) kuruluşunun 25'inci yılını kentin kurtuluş günü 5 Ocak'ta vereceği özel bir konserle kutlayacak

Kurtulu ve kuruluş günün konserinin onur konuğu, dünyaca ünlü piyanistimiz İdil Biret olacak.

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Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak konseri şef Emin Güven Yaşlıçam yönetecek. Ünlü piyanist Devlet Sanatçısı İdil Biret, S.Rachmaninnoff’un ‘Paganinin Bir Teması Üzerine Rapsodi’ adlı eserini seslendirecek.

Programın ikinci yarısında orkestranın 5 Ocak 1992 tarihinde açılış konserinde seslendirdiği J.Strauss’un ‘Yarasa Operası Uvertürü’, ‘İlkbahar Sesleri’, “Radetzky March” ve ‘İmparator Valsi’ adlı eserlere yer verilecek.

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