İdil Biret’den 25’inci yıl konseri

Kurtulu ve kuruluş günün konserinin onur konuğu, dünyaca ünlü piyanistimiz İdil Biret olacak.
Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak konseri şef Emin Güven Yaşlıçam yönetecek. Ünlü piyanist Devlet Sanatçısı İdil Biret, S.Rachmaninnoff’un ‘Paganinin Bir Teması Üzerine Rapsodi’ adlı eserini seslendirecek.
Programın ikinci yarısında orkestranın 5 Ocak 1992 tarihinde açılış konserinde seslendirdiği J.Strauss’un ‘Yarasa Operası Uvertürü’, ‘İlkbahar Sesleri’, “Radetzky March” ve ‘İmparator Valsi’ adlı eserlere yer verilecek.