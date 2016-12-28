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İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 'Vatan için Korkma' adlı tiyatro oyunu ile Kocaeli'de anıldı
13:4928 Aralık 2016
Kültür Sanat
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 'Vatan için Korkma' adlı tiyatro oyunu ile Kocaeli'de anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 80'inci yıldönümünde düzenlenen programla anıldı.

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Kocaeli genelindeki öğrencilerin izleyici olarak katıldığı anma programında vatan ve millet mefkureleriyle dolu bir tiyatro oyunu sahnelendi. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlarla, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşını yazma sürecinde yaşadıklarının birleştirilerek sahnelenen ‘Vatan İçin Korkma’ tiyatro oyunu beğeniyle izlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal ve daire başkanlarıyla Kocaeli’deki ortaöğretim okullarından öğrencilerin katıldığı tiyatro oyunu beğeniyle izlendi ve oyun İstiklal Marşının okunmasıyla son buldu.

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Tiyatro oyununun ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bize diz çöktürmek isteyenlere inat, en güzelini biz yapacağız. Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda çağdaş medeniyetin üzerine çıkacağız” dedi.

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