İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali’nde Dario Fo rüzgarı esti

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) tarafından 2014-2015 sezonunda sahnelenmeye başlayan Dario Fo'nun yazdığı 'Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü' adlı oyun, 5.’si düzenlenen TAKSAV İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında İzmir seyircisi ile buluştu

BBŞT’nin 3. sezonunda da yoğun ilgi gören, ünlü tiyatro yazarı Dario Fo’nun Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü adlı oyunu, 5. TAKSAV Uluslararası İzmir Tiyatro Ferstivali kapsamında, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gösterildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen gösterimin ardından, yakın zamanda kaybettiğimiz ünlü İtalyan oyun yazarı Dario Fo ve oyunları hakkında bir söyleşi gerçekleştirildi. Dario Fo’nun tiyatro aracılığıyla verdiği sosyal mücadelenin ve bugünün tiyatrosu için önemi vurgu yapılan söyleşide, Tiyatro Eleştirmeni Yaşam Kaya ve BBŞT Genel Sanat Yönetmeni Hakan Taner Yıldırım bilgilerini paylaştı. Polat İnangül ise söyleşinin moderatörlüğünü yaptı.

‘UMUDU PAYLAŞMAMIZA ORTAK OLDULAR’

Bir Anarşist’in Kaza Sonucu Ölümü oyununun yönetmeni ve BBŞT Genel Sanat Yönetmeni Hakan Taner Yıldırım, “Seyircimize çok teşekkür ederiz, üç sezondur bizi yalnız bırakmadılar, bu umudu paylaşmamıza ortak oldular. Geçen yıl Ankara’da da festival kapsamında oynadık. Büyük destek veren Başkanımız Olgun Atila’ya ve organizasyonda çok emek harcayan BBŞT ailesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK’

Bornova'nın 8 bin 500 yıllık tarihi ile yerleşim yaşam ve kültür konusunda her zaman örnek olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da, “BBŞT, her yıl farklı oyunları Bornova merkez, Çamdibi ve Altındağ'daki sahnelerimizde tiyatroseverlerle buluşturuyor. Ayrıca BBŞT bünyesinde düzenlenen kurslarla her yıl yüzlerce çocuk ve gencimize tiyatroyu eğitimi veriyoruz. Kültür alt yapısına olan desteğimiz artarak devam edecek” dedi.

İKİ OYUN DAHA SAHNELENİYOR

Yakavos Kanbanellis'in yazdığı, Panayot Abacı'nın Türkçe'ye kazandırdığı ve Hakan Taner Yıldırım'ın yönettiği Savaş Baba oyunu ise, her cuma ve cumartesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluşuyor. BBŞT'nin ana kadro ekibi tarafından hazırlanan Deniz Kızı Maira adlı oyun da her perşembe saat 14.00'da Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde perde açıyor.