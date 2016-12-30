Kadın erkek ilişkilerine mizahi bir bakış

'Binde Bir Gece Diyalogları' Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nda

Birol Güven'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Galip Erdal'ın üstlendiği keyifli oyun, kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir bakışla ele alıyor. Oyunun başrollerinde ise, Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler var.

Başrollerini, Begüm Kütük ve Hakan Meriçlilerin paylaştığı oyun, geleneksel anlayış ile modern düşüncenin zıtlığını mizahi bir bakış açısıyla anlatıyor.

‘Binde Bir Gece Diyalogları’nın başrol oyuncularından Hakan Meriçliler oyuna dair, “Birol Güven bir yazım ustası. Teksti okurken kendim bile çok eğlendim. Adem ve Havva'dan bu yana süregelen kadın-erkek ilişkilerinin tatlı bir mizahla günümüze taşındığı bir komedi. Begüm'le daha önce 50 bölüm birlikte çalıştık. Uyumlu, çalışkan, zarif ve mütevazi. Tiyatro sahnesinde böyle bir oyunla birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum… Heyecanlıyız” ifadelerini kullandı .

İlişkiler ve evliliklerde yaşanan bildik sorunlara değinilen ‘Binde Bir Gece Diyalogları’ 14 Ocak Cumartesi günü Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu’nda sahnelenecek.