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Kanyon’da MFÖ rüzgarı esti

Kanyon Büyük Yılbaşı Konseri bu yıl, müzik kariyerlerinde 45 yılı geride bırakan MFÖ' yü ağırladı
17:1426 Aralık 2016
Kültür Sanat
Kanyon’da MFÖ rüzgarı esti
Kanyon Büyük Yılbaşı Konseri bu yıl, müzik kariyerlerinde 45 yılı geride bırakan MFÖ' yü ağırladı

Her yıl binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen geleneksel Kanyon Büyük Yılbaşı Konseri bu yıl müzik kariyerlerinde 45 yılı geride bırakan MFÖ’ yü ağırladı.

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10.000 kişi tarafından izlenen Türkiye’nin en önemli ve köklü gruplarından MFÖ, unutulmaz şarkılarıyla yeni yılı erken karşıladı.

Yaşın 19, Mazaretim Var Asabiyim Ben, Ele Güne Karşı, Güllerin İçinden, Ali Desidero, Sarı Laleler gibi müzik sahnemize sayısız hit şarkı armağan eden MFÖ’nün unutulmaz şarkılarıyla Kanyon ziyaretçileri coşkulu bir gece yaşadı.

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