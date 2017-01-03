Kats Sahne’de müzik şöleni yaşanacak

Türk rock müziğinin kilometre taşlarından 'Objektif' grubu 13 Ocak Cuma akşamı, Balkan esintilerini funk ve jazz altyapılarıyla yeniden yorumlayan 'Kolektif İstanbul' grubu ise 14 Ocak Cumartesi akşamı müzikseverlerle buluşacak

Türk rock müziğinin kilometre taşlarından 'Objektif' grubu 13 Ocak Cuma akşamı, Balkan esintilerini funk ve jazz altyapılarıyla yeniden yorumlayan 'Kolektif İstanbul' grubu ise 14 Ocak Cumartesi akşamı müzikseverlerle buluşacak

80'lerden bu yana Türk rock tarihinin önemli gruplarından biri olan Objektif, bugüne dek 5 albümün imza atarken sayısız konser verdi. Son olarak, Expo 2016 Antalya'da Deep Purple konserinde ön grup olarak ses getiren Objektif, Gayrettepe Kats Sahne'nin konser dizisi kapsamında 13 Ocak Cuma akşamı rock müzikseverlerle buluşacak.

Kendilerini “sahnede yaşayan bir grup” olarak anlatan Kolektif İstanbul, Doğu Avrupa geleneksel düğün müziklerine dayalı repertuvarını funk ve jazz altyapılarıyla yeniden yorumluyor. Başarılı müzisyenlerden oluşan grup, coşkulu sahne performanslarıyla dinleyenlere çok eğlenceli bir akşam yaşatıyor.

Objektif'in 13 Ocak 2017, Cuma akşamı, Kolektif İstanbul'un ise 14 Ocak 2017, Cumartesi akşamı saat 21:30'da başlayacak konserinin biletleri Biletix'ten ve Gayrettepe KATS Sahne'den temin edilebilir.