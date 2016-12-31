Komedi ciddi iştir şakaya gelmez

“Çok acıklı günler yaşıyoruz. İnsanların soluklanmaya ihtiyacı var” diyen yönetmen ve oyuncu Nedim Saban ve ‘Ahududu’ oyununun başrol oyuncuları Melek Baykal ile Suna Keskin, herkesin yeni yılını en içten dilekleriyle kutluyorlar. Saban, Baykal ve Keskin’le tiyatroyu, sanatı ve hayatı konuştuk…

“Çok acıklı günler yaşıyoruz. İnsanların soluklanmaya ihtiyacı var” diyen yönetmen ve oyuncu Nedim Saban ve ‘Ahududu’ oyununun başrol oyuncuları Melek Baykal ile Suna Keskin, herkesin yeni yılını en içten dilekleriyle kutluyorlar. Saban, Baykal ve Keskin’le tiyatroyu, sanatı ve hayatı konuştuk…

2017'de insanca yaşama şansımız olsun

Tiyatrokare'nin yeni oyunu ‘Ahududu', komediyle dalga geçen bir kara komedi. Oyunun yönetmeni Nedim Saban, meslekteki 35'inci yılını bu eğlenceli oyunla kutluyor. İşte Saban'ın anlattıkları…

– 2017'den beklentileriniz, umutlarınız neler? Okurlarımız için iyi dilekleriniz var mı?

Herkesin dileği aynı… Siz ve bizin olmadığı, önyargısız, sevgi dolu bir yıl olsun. İnsanı insan olduğu için sevelim sadece. Dünyada barış olsun, ülkemizde can güvenliği ve onurlu, haysiyetli, insanca yaşama şansımız olsun. Bunların dışında çok da dileğim yok.

– Yıllardır yönetmenlik yaptıktan sonra bu oyunla oyuncu olarak sahneye çıkıyorsunuz. Heyecanlı mısınız?

Çok heyecanlıyım. Tiyatrokare'nin ilk yıllarında pek çok oyunda oynadım, konuk yönetmenlerle çalıştım. Hayatımda ilk kez hem yönetip, hem oynuyorum.

– Bu oyunu nasıl seçtiniz? Neden komedi türü mesela?

‘Ahududu' bir kara komedi. komediyle dalga geçen bir komedi. İnceden inceye bir tiyatro eleştirisi de yapıyor. Çok acıklı günler yaşıyoruz. Her gün şehit haberleri ve daha nice üzücü mesele… İnsanların biraz soluklanma gereksinimleri var. Ancak komedi ciddi bir iştir, şakaya gelmez. Biz de dekorundan kostümüne, koreografisinden oyuncu seçimine her şeyi çok ciddiye alarak yola çıktık.

Şiddetin modern yansıması

– Nedim Bey, oyun şiddet ve adalet kavramını nasıl sorguluyor?

Oyun, adalet kavramını ciddi biçimde sorguluyor.

Her suç ceza bulur mu? Her iyilik ödüllendirilir mi? Şiddet nedir? Öldürmek midir? Güler yüzünü de göstererek olur mu? Televizyonda bağıran bir siyasetçi ya da işyerinde sizi aşağılayan bir müdür, otobüse bindiğinizde sırtını çeviren bir adam da şiddetin modern yansıması mıdır? Bütün bunları sorguluyor oyun. Bir de yalnızlığı tabii!

Fedakarlık yapıyorum diyen oynamaz

– Tiyatroyu mu, dizi oyunculuğunu mu, sinemayı mı daha çok seviyorsunuz?

Hiçbiri birbirinden ayrılmaz. Ben hepsine emek veriyorum, hepsini severek yapıyorum. Ama tüm bunların içinde tiyatroyu daha çok seviyorum; çünkü orada seyircinin nefesi, soluğu var; onu üzerinde hissediyorsun.

Canlı bir şey var. Onun için tiyatro daha önde benim için. Tercih yapmam gerekirse tiyatro ağır basıyor ama ötekileri sevmiyorum değil tabii ki.

– Seyircinizi oyunda neler bekliyor?

Seyirci geldiği zaman, hele ki Türkiye'nin mevcut durumunda, gözyaşı ve üzüntüyle geçen şu günlerde, iki-iki buçuk saat kadar eğlenerek, gülerek ve tabii ki biraz da düşünerek çıkacak oyundan.

– Sahnede bulunmak için hiç fedakarlıkta bulunmak zorunda kaldınız mı?

Oyuncunun annesi ölür, babası ölür, sahneye çıkmak durumundadır. Bu bir fedakarlık değil aslında. Oyunculuğun kendisi fedakarlığın ötesinde bir şeydir. Fedakarlık yapıyorum diye oynamaz.

Tiyatrocu tavrını doğru şekilde sergilemeli

– Siz güler yüzünüz, sevecenliğinizle ünlüsünüz. Hiç kıskandığınız biri olmadı mı?

Hiç olmadı. Bütün oyuncu arkadaşlarımı severek ve alkışlayarak izlemişimdir.

Ama sahnede seyredip, “Ne güzel bir oyunmuş. Keşke ben de içinde olsaydım” dediğim olmuştur.

– Günümüzde dizilerden sürekli kavga-gürültü haberleri alıyoruz. Yönetmen-oyuncu kavgası, oyuncular arasında çekememezlik, tartışmalar, hatta birbirlerinin ayağını kaydırma çabaları… Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Pek güzel şeyler düşünmüyorum. Zaman zaman benim de başıma gelmedi değil. Ama bunları göğüslemek, bir şekilde sabırlı olmak, kabul edebildiğiniz kadarını etmek, edemediğiniz zaman dile getirmek önemli tabii.

– Tiyatrocu muhalif mi olmalı sizce?

Tiyatrocu toplumda her şeye muhalif olmamalı elbette ama muhalif olabileceği bir yer varsa tavrını da doğru şekilde sergilemeli. İlle de her şey yolunda gidiyor diye değil elbette; ancak muhalif olacağı zamanlar varsa olmalı.