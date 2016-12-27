Kosovalı ressamlar Beşiktaş’ta bir araya geliyor

Beşiktaş Belediyesi Kültür Merkezi, Kosovalı altı ünlü ressamı 'Göçmen Renkler/Ngjyra Emigrantë” Sergisi'nde ağırlayacak

Kosova'nın ünlü ressamları İsmet Bölükemini, Pesent Doğan, Daut Hamolar, Eşhref Qahili, Gültekin Serbest ve Fevzi Tüfekçi; Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla sanatseverlele buluşacak.

Kosova kültürünün tanıtımı için sosyo-kültürel etkinlikler gerçekleştiren Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Dernek, Kosovalı ressamları ‘'Göçmen Renkler/Ngjyra Emigrantë'' isimli karma sergi ile bir araya getiriyor. Sergide, Kosovalı ressamlar İsmet Bölükemini, Pesent Doğan, Daut Hamolar, Eşhref Qahili ve Gültekin Serbest ve serginin küratörlüğünü de üstlenen Fevzi Tüfekçi'nin eserleri yer alacak.

ÖDÜLLÜ RESSAMLAR ‘GÖÇMEN RENKLER’DE BULUŞACAK

Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gülen Aksu Türker, “Kosova'yı kardeş ülke Türkiye'de tanıtma faaliyetlerimizi hep üstüne koyarak devam ettiriyoruz. Bizimle aynı amaca gönül vermiş, uluslararası sergilerde eserleri yer alan, ödüllü Kosovalı ressamlarımızın destekleri bizim için çok değerli. Bu kapsamda dünya çapında tanınmış Kosovalı ressamlarımızı karma bir sergide Türkiye'deki sanatseverlere ulaştırmak için önayak olduk. Birbirinden değerli altı Kosovalı ressamın eserlerinden oluşan ‘Göçmen Renkler/Ngjyra Emigrantë’ Sergisini Türk sanatseverlerin beğenisine sunmaktan çok mutluyuz. Önümüzdeki yıllarda buna benzer başka sergiler de açacağız” dedi.

Altı sanatçıya ait 30 eserinin yer aldığı sergi, 22 Ocak 2017 tarihine kadar Beşiktaş Belediyesi Kültür Merkezi'nde gezilebilir.