Nesrin Sipahi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Kenan Işık, Mehmet Doğan, Cahit Koytak Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne layık görüldü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

Nesrin Sipahi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Kenan Işık, Mehmet Doğan, Cahit Koytak Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne layık görüldü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy başkanlığında toplanan jüri, 2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne layık görülen isimleri belirledi. Buna göre Nesrin Sipahi (mûsikî), İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi (kurum), Y. Kenan Işık (tiyatro), D. Mehmet Doğan (yazın), Cahit Koytak (şiir ve çeviri) özel ödüllerin sahibi olacak.

Ödüller, özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla Türk kültür ve sanatının gelişmesine, yurt ve dünya düzeyinde yücelmesine katkıda bulunanları devlet adına ödüllendirme amacını taşıyor. Ödüller, yönetmelikte belirtilen esaslara riayet edilerek Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik sanatlar, müzik ve sahne sanatları, sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji, halkbilim, sinema ve kütüphanecilik sahalarında ve diğer kültür ve sanat dallarında eser, uygulama, yorum, sergileme, yayın, araştırma ve inceleme alanlarında ortaya koydukları üstün nitelikli eser ve çalışmalarından dolayı her yıl yaşayan kişilere, topluluk veya kuruluşlara veriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy başkanlığında Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ümit Yardım, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Sâlim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü A. Nejat Birecik'in katılımı ile toplanan jüri, 2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne lâyık görülen isimleri belirledi.

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda Nesrin Sipahi (musikî), İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi (kurum), Y. Kenan Işık (tiyatro), D. Mehmet Doğan (yazın), Cahit Koytak (şiir ve çeviri) özel ödüllerin sahipleri olarak belirlendi. Ödüller, sahiplerine önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle verilecek.