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Levent Üzümcü isyan etti: Zulmünüz artsın!

Oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, oyun yeri hakkındaki karara tepki gösterdi.
08:3810 Ocak 2017
Kültür Sanat
Levent Üzümcü isyan etti: Zulmünüz artsın!
Oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, oyun yeri hakkındaki karara tepki gösterdi.

Oyuncu Levent Üzümcü’nün, Anlatılan Senin Hikayendir oyununa Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı Sabancı Kültür Sarayı’nda oynanması yönünde yapılan tahsis gerekçe gösterilmeden geri çekildi. Levent Üzümcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olaya tepki gösterdi. “Doğup büyüdüğüm şehrimde 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü sahne tahsisimizi geri aldı” ifadelerini paylaşan Üzümcü, “Zulmünüz artsın” dedi. Üzümcü oyunun ise Sabancı Kültür Sarayı yerine saat 20.30’da Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacağı aktardı.

İşte o paylaşım…

leventuzumcu
ÜZÜMCÜ GELİŞMELERİ ŞU SÖZLERLE TAKİPÇİLERİNE AKTARDI

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Son güncelleme: 08:4010.01.2017
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