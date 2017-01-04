Leyla Bilen’den motivasyon ajandası

Yazar Leyla Bilen, herkesi motive edecek rengarenk bir ajanda hazırladı

Yazar Leyla Bilen, herkesi motive edecek rengarenk bir ajanda hazırladı

Bilen'in tüm birikimiyle oluşturduğu ‘Değişim ve Dönüşüm Günlüğüm’ yılın 365 günü hem sevdiklerinizin hem sizin hayat koçunuz olacak.

Haftalık ve aylık olumlama çalışmaları, şükür egzersizleri, mandala çalışmaları ve özel esmalarından oluşan günlük, son derece eğlenceli tasarımıyla sevdikleriniz için de iyi bir yeni yıl hediyesi olabilir.

Türkiye&’nin ilk ve en kapsamlı kişisel gelişim ajandası olan ‘Değişim ve Dönüşüm Günlüğüm’ ile yaşayacağınız harika serüven yaşamınız için iyi bir motive kaynağı olacak.