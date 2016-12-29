Lütfi Kırdar’da tango esintisi

Tango ateşinin efsaneleşen ismi Sebastian Arce, Lütfi Kırdar'da içinizi tango ateşiyle ısıtacak

İDSO, Sultans of İstanbul Tango Festivali'nin Gala Gecesi 30 Aralık Cuma akşamı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Saat 20.00'de başlayacak konseri orkestra şefi Ender Sakpınar yönetecek. Konserde orkestraya solist olarak bandeneonda Tolga Salman ve piyanoda Rustam Rahmedov katılacak. ‘Dünya Tangoları’ndan seçme eserlerin yer aldığı konserde; Türkiye'den İris Doğdu, Utku Küley; Arjantin'den Sebastian Arce, Yunanistan'dan Georgia Priskouve, Loukas Balokas ve Rusya'dan Maria Vasileva – Marinova , Maxim Gerasimov unutulmaz şovlarını gerçekleştirecekler.

Konserle birlikte izleyiciler, uluslararası profesyonel dansçıların tango şovları ile unutulmaz bir akşam yaşayacak.