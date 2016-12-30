Maltepe Belediyesi, yeni yılı sanatla karşılıyor

Maltepe Belediyesi, 2017'nin ilk ayından itibaren çeşitli sergileri ağırlıyacak

Maltepe, birbirinden keyifli çalışmaları ağırlıyor. Sergilerle karşılanacak olan 2017’nin ocak ayından itibaren gerçekleştirilecek olan sanat etkinliklerinin programı belli oldu.

Yılın ilk ayında sanatseverler, Antarktika'ya dair çekilen en iyi elli fotoğrafın yer aldığı, dünyayı gezen bir sergiyi görme fırsatı yakalayacak. Ulusal Antarktika Programı Yöneticileri Konseyi ve Antarktika Bilimsel Araştırmalar Komitesi işbirliğiyle düzenlenen ‘Hepimizin Antarktika'sı: Muhteşem Güneyden Görüntüler’ isimli fotoğraf sergisi sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Fotoğraf sanatçısı Volkan Atılgan'ın ‘Nükleer mi? Sinop'a mı? Oldu Canım’ belgesel fotoğraf sergisi, Emel Oğuz'un ‘Yünden Keçeye Yolculuk’ sergisi, Celal Avşar Ortaokulu'nun maketlerle oluşturduğu ‘Anadolu Medeniyetleri Sergisi’, Ayça Sevinç Özağaç'ın ‘Bir Ve’ sergisi de, Maltepe'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

USTALAR ANILIYOR

Oyuncu ve şair Pelin Batu, müzisyen Haluk Çetin ile birlikte ünlü şair Nazım Hikmet'i 115. doğum gününde müzikli şiir dinletisiyle anacak. Tiyatro Gerçek, ünlü şair Cemal Süreya'nın 27. ölüm yıldönümünde “Üstü Kalsın” isimli anma programı gerçekleştirecek. Türkiye'de ilk defa tümü kadınlardan oluşan, çeşitli meslek gruplarından kadınların bir araya gelerek kurduğu İstanbul Kadın Orkestrası, gitarist ve besteci Timuçin Şahin'in konseri, ‘Ludus Ensemble’ın klasik müzik konseri müzikseverlerle buluşacak. Keman sanatçısı Erman Türkili ve piyano sanatçısı Iraklı Chumburidze'nin “Anlatımlı Müzik Konseri”nde, klasik müzik bestecilerinin eserleri müzikseverlere anlatılarak seslendirilecek.

2014 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yılmaz Güney Ödülü'nü kazanan Murat Düzgünoğlu'nun, ‘Neden Tarkovski Olamıyorum’ isimli sinema filminin gösteriminin ardından, yapım ekibiyle keyifli bir sinema sohbeti gerçekleştirilecek. Birçok festivalden ve yarışmadan ödüllerle dönen Toprak Sahne Tiyatrosu'nun “Duvar” isimli tiyatro oyunu ve Tiyatro Eskici'nin ‘Kadın Olmak’ isimli oyunları da, perdelerini tiyatroseverler için açacak.