Mavi Bisiklet Fransa yolcusu

Dünyanın farklı kültürlerine hitap etmeyi başaran 'Mavi Bisiklet' 27.Uluslararası Cine Junior Film Festivali’nde yarışacak

Uluslararası Cine Junior Film Festivali'nde gösterimler Val-de-Marne’deki sinema salonlarında ve kütüphanelerde yapılacak. Fransa’nın geleneksel sinema festivallerinden olan Uluslararası Cine Junior Film Festivali bu yıl 27.kez düzenlenecek.

Katıldığı tüm festivallerde övgüler alan ve birçok ödüle layık görülen Mavi Bisiklet'in festival yolculuğunun devam ettiğini belirten filmin yönetmeni Ümit Köreken ve yapımcısı Nursen Çetin Köreken 27.Uluslararası Cine Junior Film Festivali'ne katılmaları ile ilgili ortak görüşlerini şu şekilde dile getirdiler:

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN…

“Fransa'nın köklü festivallerinden olan 27.Uluslararası Cine Junior Film Festivali'nde yarışma bölümünde yer alacağız. Bizim için önemli olan, festivallerde yarışmak ya da kazanmaktan ziyade bu festivaller aracılığıyla farklı kültürlerden çocuk ve gençlerle birlikte onların ailelerine de ulaşabilmek. İlk filmimizle ulusal ve uluslararası ödüller almanın yanı sıra dünyada yirmiden fazla festivalin yarışmalı bölümüne davet edildik. Doğudan batıya pek çok ülkeye gittik. Filmle ilgili harika tepkilerle karşılaştık. O insanlara ulaşabildiğimizi, evrensel bir hikaye anlatıldığında aslında aynı dili konuştuğumuzu gördük. Bu da bize doğru yolda yürüdüğümüzü gösteriyor.

Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi sinema sanatıyla buluşturmak, erken yaşta sinema ile ilgili bilgi sahibi olabilecekleri bir ortamda bulanma imkanı sağlamak adına bir çok avrupa ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de çocuk filmlerinin desteklenmesini ve yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Dünya çocuklarının çocukluklarını doyasıya yaşaması isteğiyle çıktığımız yolda en azından sinema sektöründe elimizden geldiğince çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

FİLMİN KONUSU

Ali, annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşayan, boş zamanlarında bir lastikçide çalışan 13 yaşında bir çocuktur. Lastikçiden kazandığı parasını evin ihtiyaçları için annesine vermektedir. Bahşiş olarak aldığı küçük bir miktarı ise mavi bir bisiklet alabilmek için biriktirmektedir. Platonik aşkı Elif ise okul başkanıdır. Kahya Salim de kasabaya gelen torunu Hasan'ı okula kaydettirir. Kısa bir süre sonra okul müdürü Elif'in yerine okul başkanlığını Hasan'a verir. Elif'e haksızlık yapıldığını düşünen Ali, arkadaşı Yusuf'un da yardımıyla büyük bir kampanya başlatır ve mavi bisiklet almak için biriktirdiği tüm parayı bu yolda harcamaya karar verir.