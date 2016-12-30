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‘Mıknatıs Çocuk’ miniklerle buluşuyor

Massk Sahne Uygur Çocuk Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Mıknatıs Çocuk' minikleri farklı bir serüvene sürüklüyor
13:3030 Aralık 2016
Kültür Sanat
‘Mıknatıs Çocuk’ miniklerle buluşuyor
Massk Sahne Uygur Çocuk Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Mıknatıs Çocuk' minikleri farklı bir serüvene sürüklüyor

Gülen İpek Abalı’nın kaleminden, Birol Engeler’in yönetmenliğiyle sahneye aktarılan keyifli oyun, hayattaki en güzel şeyin gerçek arkadaşlık olduğunu öğretiyor.

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Kendini mıknatıslı sandığı için her tarafa yapışan minik kahraman, yaşıtlarıyla iletişim kuramadığı için yalnızdır ve hiç arkadaşı yoktur. Mıknatıs Çocuk televizyonda izlediklerinin gerçek olmadığını anlar ve hayatta ki en güzel şeyin gerçek arkadaşlık olduğunu öğrenir.

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İçindeki oyun oynamayı seven çocuğu yitirmemiş her insan, yaşamın içindeki gizli oyunları, belki de kendini mıknatıs zanneden bu çocukla keşfedecektir…

‘Mıknatıs Çocuk’ 7 Ocak Cumartesi günü 14:00’da Uygur Çocuk Tiyatrosu’nda…

Yazan: Gülen İpek Abalı
Yöneten: Birol Engeler
Genel Sanat Yönetmeni: Suha Uygur
Yapımcı: Filiz Senger
Dekor-Kostüm: Kemal Sağbaş & Barış Sağbaş
Müzik: Emre Bayar & Alpaslan Kaya
Koreograf: Serkan Bozkurt
Tasarım: Hande Dilek Akçam
Ses-Işık: Sinem Akar
Oyuncular: Erhan Temiz, Gamze Durmuş, Murat Akçay, Özge Ceylan Koruklu

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