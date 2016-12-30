‘Mıknatıs Çocuk’ miniklerle buluşuyor

Massk Sahne Uygur Çocuk Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Mıknatıs Çocuk' minikleri farklı bir serüvene sürüklüyor

Gülen İpek Abalı’nın kaleminden, Birol Engeler’in yönetmenliğiyle sahneye aktarılan keyifli oyun, hayattaki en güzel şeyin gerçek arkadaşlık olduğunu öğretiyor.

Kendini mıknatıslı sandığı için her tarafa yapışan minik kahraman, yaşıtlarıyla iletişim kuramadığı için yalnızdır ve hiç arkadaşı yoktur. Mıknatıs Çocuk televizyonda izlediklerinin gerçek olmadığını anlar ve hayatta ki en güzel şeyin gerçek arkadaşlık olduğunu öğrenir.

İçindeki oyun oynamayı seven çocuğu yitirmemiş her insan, yaşamın içindeki gizli oyunları, belki de kendini mıknatıs zanneden bu çocukla keşfedecektir…

‘Mıknatıs Çocuk’ 7 Ocak Cumartesi günü 14:00’da Uygur Çocuk Tiyatrosu’nda…

Yazan: Gülen İpek Abalı

Yöneten: Birol Engeler

Genel Sanat Yönetmeni: Suha Uygur

Yapımcı: Filiz Senger

Dekor-Kostüm: Kemal Sağbaş & Barış Sağbaş

Müzik: Emre Bayar & Alpaslan Kaya

Koreograf: Serkan Bozkurt

Tasarım: Hande Dilek Akçam

Ses-Işık: Sinem Akar

Oyuncular: Erhan Temiz, Gamze Durmuş, Murat Akçay, Özge Ceylan Koruklu