Mirkelam: Ben plastik bir kahramanım

Pop müziğin kült ismi Mirkelam Redbull.com’un video serisi 'İçimdeki Ses'e konuk oldu

İç dünyasını, kendisini eleştirenleri, sevdiklerini ve müzikle ilişkisini anlatan Mirkelam, yıllardır süren ‘plastik kahraman' polemiğine de cevap verdi: Evet ben bir plastik kahramanım.

Her bölümünde bir sanatçının ya da sporcunun içindeki sesi duyduğumuz, ‘İçimdeki Ses'in yeni konuğu Mirkelam oldu. Redbull.com'da yayınlanan serinin bu bölümünde Mirkelam, kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi, sanatını ve dostlarını anlattı. En önemlisi de içindekileri paylaştı.

“SİZ BİR GECEDE AŞIK MI OLDUNUZ?”

Serinin bu eğlenceli videosunda ünlü popçu Mirkelam, ‘Bir gecede şöhret olma' eleştirilerine yanıt verdi ve “Siz bir gecede mi âşık olduğunuzu sanıyorsunuz? Ailenizden aldıklarınız, seyrettiğiniz filmler, okuduğunuz kitaplar, hayalleriniz, fotoğraflar, hayran olduğunuz insanlar, artistler… Hepsini toplayın. Aşık olduğunuz anı öyle denkleştiriyorsunuz. Bir gecede meşhur olmak diye bir şey yok. Oraya gelene kadar canınız çıkıyor ama bunu anlatmanız mümkün değil” ifadelerini kullanarak yıllardır süregelen eleştiriyle ilgili duygularını paylaştı.

“SENİ SEVİYORUM DEMEK YERİNE KOKOREÇ DİYEN BİR İNSANIM”

‘Mirkelam plastik bir kahraman mı' polemiği de sanatçıyla ilgili çok konuşulan bir diğer konu… Mirkelam; “Paris'te eğitim görmüş, gerçekten ‘orijinal' biri bana plastik kahraman deseydi başka türlü değerlendirirdim. Ama öyle değerlendirmiyorum. Haklı olduğu taraflar da vardır kesinlikle. Ama yakından bakınca işin rengi öyle değil, ben farklı bir şeyler yapmaya çalışan biriyim. ‘Seni seviyorum' demek yerine Kokoreç diyen bir insanım” diye konuştu.

“ALTI KAT İNİP ÇIKTIM”

Sevilen sanatçı ilk sahne heyecanını da dobra dobra anlattı; “Sahnede sadece bir kez çok heyecanlandım o da 90 yılıydı. İskender ile Altın Güvercin'e katıldık. Üniversiteye gidiyorum. Karşılıksız çek diye bir şarkı yaptık. O gece Çeşme'de bir yarışma düzenleniyor ve ben şarkı söyleyeceğim. Buraya kadar çok doğal; İskender yanımda olacak, o klavye çalacak… Bir baktım arkada 30 kişilik bir orkestra! Timur Selçuk orkestra yönetmeni ve TRT canlı yayınlıyor. Kayahan ağabeye telefon açtım konser öncesi, ağabey ben ne yapacağım şimdi diye? Böyle bir şey bir kere yaşanıyor ve müthiş yaşanıyor… Kayahan ağabey de çok ‘gerçekçidir' böyle ‘direkt' söyler: ‘6 kat merdiven tırmanmış gibi olacaksınız' dedi. Otelim beş katlı idi. Çıktım beş katı şarkı söyledim, aşağı indim, tekrar yukarı çıkıp şarkı söyledim 3 dakika… Ama yine de heyecanlandım tabii.

“KEŞKE TÜRKİYE'DE İKİ TANE DAHA İSKENDER OLSA”

Sahne arkadaşı İskender Paydaş'ı da anlatan Mirkelam, ünlü rock grubu U2'nun solisti Bono'dan alıntıyla, “Bono diyor ki, ‘Mozart ile tanışmadım, Einstein ile tanışmadım ama ‘Prince' ile tanıştım. O benim için çok değerli.' Aynı şeyleri ben de İskender için söyleyebilirim. Eksiğimiz o, keşke iki tane daha İskender olabilse Türkiye'de…” diyerek Paydaş'ın ne kadar değerli bir sanatçı olduğuna vurgu yapıyor.

“MİRKELAM DEĞİL FERGAN”

İlk adı Fergan olan ünlü popçu özel hayatıyla ilgili de konuştu, “Bazen kız arkadaşım ‘Ben Fergan'ı istemiyorum Mirkelam'ı görmek istiyorum' diyor.”

Kendisini ‘ev insanı' olarak betimleyen Mirkelam, birçok romancı gibi ‘yatay yaratıcılığa' inandığını söyledi. Mirkelam'ın yatay yaratıcılığı; yatay uyumak, yatay dinlenmek, yatay yemek yemek ve hatta yatay öpüşmek olarak anlatıyor.