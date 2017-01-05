National Geographic, Türkiye’deki iklim değişikliğini ekranlara taşıyor

Ezgi Mola, Halit Ergenç, , Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya “İklim Meselesi” belgeselinde iklim değişikliğinin Türkiye’deki izlerini mercek altına alıyor

Üç bölümlük özel belgesel seri 8 Ocak Pazar günü 20.00'de National Geographic ekranlarına gelecek.

Dünyanın son dönemdeki en önemli konularından biri haline gelen iklim değişikliğinin Türkiye'deki izlerini inceleyen 3 bölümlük “İklim Meselesi” belgeseli;, Ezgi Mola, Halit Ergenç, Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'nın sunumuyla 8 Ocak Pazar günü 20.00'de National Geographic ekranlarında başlıyor. Bu 3 bölümlük özel belgesel seride, yirmi birinci yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ve Orta Asya bölgesinde küresel iklim değişikliğinin etkilerine en çok maruz kalacak ülkelerden biri olan Türkiye'nin meseleyle olan yakın ilişkisi ekranlara taşınırken farkındalık yaratmak amaçlanıyor.

Günlük hayattaki enerji gereksinimlerimiz ve enerjinin nasıl elde edildiği sorularından, Hes projelerine, İstanbul'un su döngüsünden, kuraklıkla mücadele eden çiftçilere Türkiye'deki sorunlara değinen belgesel seride aynı zamanda alternatif sürdürülebilir enerji kaynakları ve kapasiteleri de Ezgi Mola, Halit Ergenç, Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'nın sunumuyla National Geographic ekranlarına geliyor.