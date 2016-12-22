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Uygur kardeşler: Kin ve düşmanlık bitmeli

Usta sanatçı Nejat Uygur, "Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi Fotoğraf Sergisi"nde
Mustafa KIZGINYÜREK
13:1222 Aralık 2016
Kültür Sanat
Uygur kardeşler: Kin ve düşmanlık bitmeli
Usta sanatçı Nejat Uygur, "Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi Fotoğraf Sergisi"nde

Daha önce, Türkan Şoray, Emel Sayın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın gibi usta isimlerin yer aldığı, “Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi Fotoğraf Sergisi” bu kez Nejat Uygur’u ağırlıyor.

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Kale Outlet Center’da açılışı yapılan sergiye usta oyuncunun eşi Necla Uygur, çocukları Behzat ve Süheyl Uygur başta olmak üzere Markopaşa Müzikali oyuncuları da katıldı.

Sergide, 3000 adet fotoğraf yer alıyor

Sergide, 3000 adet fotoğraf yer alıyor

26.000 m2'lik alanın tüm koridorları ve mağaza vitrinleri, Nejat Uygur'un fotoğrafları ile renklendirilirken 3.000 adet fotoğrafın ay sonuna kadar sergileneceği ve gelirinin ‘Lösemili Çocukları Yaşatma ve Bir Umut Derneği’ne bağışlanacağı öğrenildi.

Necla Uygur, duygu dolu anlar yaşadı...

Necla Uygur, duygu dolu anlar yaşadı…

“TÜRK TİYATROSUNDA NEJAT’IN YERİ DOLMAZ”

Açılış kurdelasını kestikten sonra konuşan Necla Uygur, gözyaşlarını hakim olamazken, “Sergi sayesinde eski günlerimiz film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Sanki Nejat halen yaşıyor gibi geliyor bana. İnanın kendimi unuturum onu unutamam.

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Türk Tiyatrosu’nda ise Nejat’ın yeri kolay kolay dolmaz, onu gençlere tanıtmak gerekiyor. Çünkü halkını seven bir sanatçıydı” ifadelerini kullandı.

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” KİN VE DÜŞMANLIK BİTMELİ “

Necla Hanım’dan sonra söz alan Uygur kardeşler ise, “Babamızın mirasını son nefesimize kadar yaşatacağız.

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Bugünlerde bize nefes aldıran yegane şey sanat. Kin ve düşmanlık bitmeli. Sanata sarılalım ve artık miğferlere çiçek ekelim” yorumunda bulundu.

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Son güncelleme: 13:4322.12.2016
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