Onat Kutlar Kadıköy’de anılıyor

Şair, yazar ve sinema insanı Onat Kutlar, ölümünün 21'inci yıldönümünde Kadıköy’de anılıyor

Şair, yazar ve sinema insanı Onat Kutlar, ölümünün 21'inci yıldönümünde Kadıköy’de anılıyor

1995 yılında The Marmara Oteli’de gerçekleşen patlama sonucu yaşamını yitiren şair, yazar ve sinema insanı Onat Kutlar, ölümünün 21’inci yıldönümünde Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikle anılacak.

Dijital video gösterisi ile başlayacak gecede, Onat Kutlar’ın yaşamının ve yaratıcı kimliğinin çeşitli yönlerini Filiz Kutlar, Ali Sirmen, Işıl Özgentürk ve Hülya Uçansu anlatacak.

Şems Trio ve Film Müzikleri Orkestrası da, Onat Kutlar'ın senaryosunu yazdığı filmlerin müziklerini seslendirecek. 11 Ocak Çarşamba günü 20.00'de Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki anma etkinliğine herkes davetli.

“SİNEMATEK YAŞIYOR!”

Onat Kutlar anısına yapılan “Sinematek Yaşıyor!” gösterimleri devam ediyor. Martin Scorsese'nin unutulmaz filmi “Taksi Şoförü” usta yazar Ahmet Ümit'in sunumuyla 13 Ocak Cuma 20.30'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde izlenebilir.