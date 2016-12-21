Osmanlı dönemine ait eser dünyada ilk kez sergileniyor

Osmanlı döneminin en önemli eserlerinden 'Fil Zırhı' Türkiye'de ve dünyada ilk kez, Hisart Müze'de sergilenmeye başladı

Osmanlı döneminin en önemli eserlerinden 'Fil Zırhı' Türkiye'de ve dünyada ilk kez, Hisart Müze'de sergilenmeye başladı

Dünya tarihinde yaşanan savaşların en büyük sembollerinden olan fil figürü, Timur döneminde nam salarak savaşlarda düşmanın korkulu rüyası olmuştur. Timur'un Filleri olarak dillere ve hafızalara kazınan, bu devasa savaş hayvanları için hazırlanılan özel zırhlar, Osmanlı döneminde kullanılmış, tarihi bir öneme sahip olmuştur.

Savaşçıların bindiği hayvanlara giydirilen bu özel zırhlar, bir anlamda hayvanı korumak ve düşmanlara karşıgüç gösterisi yapmak için kullanılırdı.

Türkiye'de ve dünyada ilk kez; özel taşlar ve motiflerle süslenmiş, eşi benzeri olmayan Osmanlı dönemine ait çok özel bir Fil Kafa Zırhı, Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

620 YILLIK ESER SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

Yüzlerce kilo ağırlığında,5 metre yüksekliğinde ve 3 metre eninde olan Fil Kafa Zırhı uzun çalışmalar sonunda özel bir kolleksiyonerden alınarak müzeye getirildi ve ziyaretçilerle buluşturulmaya başlandı.

Dünyanın ilk ve tek Canlı Tarih ve Diorama Müzesi ünvanına sahip Hisart Müze de sergilenmeye başlanan; üzerinde paha biçilemez bir Yakut ve dualarla süslü sorgucu ile eşi benzeri olmayan Osmanlı dönemine ait Fil Zırhının Ankara Savaşı sonrası döneme ait olduğu sanılıyor.