Özcan Alper’den soruşturmaya tepki

'Barış İçin Akademisyenler'e destek verdiği için hakkında soruşturma açılan Özcan Alper, karara tepki gösterdi

Barış bildirisine destek veren Özcan Alper: Umarım bütün bu korku ortamından bir an önce çıkarız…

Yönetmen ve senarist Özcan Alper, Barış İçin Akademisyenler'in “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildirisine destek vermek için 433 sinemacının imza kampanyası başlatması üzerine “suçu ve suçluyu övmek” suçlamasıyla soruşturma açılmasına “Sanatçıların, yazarların, çizerlerin savaştan yana olacak halleri yok. Tabii ki barıştan yana olacaklar, barışı savunacaklar” diyerek tepki gösterdi. Bildiride imzası bulunan sinemacılardan biri olan Alper, gazetemize konuşarak, “Ortada bir ‘suç ve suçluyu övme' durumu yok. Çünkü zaten ortada bir suç yok. O yüzden bu soruşturmanın kendisinde yasa gereği çelişik bir durum var. Bunu basında çıkan haberlerde de görülebileceği gibi hukuk uzmanları da belirtiyorlar” dedi.

“SANATÇILARIN, SAVAŞTAN YANA OLACAK HALLERİ YOK”

‘Sonbahar’, ‘Rüzgârın Hatıraları’, ‘Gelecek Uzun Sürer’ gibi filmlerin yönetmenliğine imza atan Özcan Alper, Cumhuriyet’te yer alan habere göre; sinemacıların ‘Barış İçin Akademisyenler'in bildirisine destek olmak için kaleme alıp imzaladıkları bildirinin, bir hukuk devletinde düşünce ve ifade özgürlüğüne tekamül edeceğini belirtti. Alper sözlerine şöyle devam etti:

“Bunun bir suç teşkil etmesi de garip. Sanatçıların akademisyenleri desteklemesinde garip bir durum yok. Sanatçıların, yazarların, çizerlerin savaştan yana olacak halleri yok. Tabii ki barıştan yana olacaklar. Tabii ki barışı savunacaklar. Burada bir çelişki görmüyorum. Bütün bunların niye olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu korku ve baskı hiç kimseye ve memleketin kendisine de iyi gelmiyor. Umarım bütün bu korku ve tahakküm ortamından bir an önce çıkarız. Yeni yıl dileğimiz bu olsun”